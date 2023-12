HONG KONG INVESTOR SUMMIT 개회 2일 차 맞아

-- 전 세계 80억 인구에 영향을 미치는 메가트렌드에 대해 논의

홍콩 , 2023년 12월 10일 /PRNewswire/ -- Future Investment Initiative PRIORITY Summit Hong Kong에서는 개회 2일 차인 오늘 인류에 영향을 미치는 글로벌 현안을 다루기 위해 금융 및 정부 관련 리더들이 다시 모였다.



천여 명의 글로벌 투자자, 정책 입안자, 혁신가, 비즈니스 리더와 아시아 전역의 관계자들이 한자리에서 아시아의 경제 중심지로의 강력한 부상, 라이프스타일과 일자리에 미치는 기술의 영향, 여러 시장과 경제에 걸친 자본의 전략적 배치 등 다양한 '메가트렌드'를 탐구했다.

2일 차의 시작은 FII Institute의 Richard Attias 최고경영자(CEO)와 Rakan Tarabzoni 최고운영책임자(COO)가 23개국 53000명의 응답자를 대상으로 실시한 글로벌 설문 조사인 Priority Compass Report에 대한 프레젠테이션으로 진행되었다. 이 조사에서는 전 세계적으로 전반적인 삶의 만족도가 20%나 크게 감소한 것으로 나타났으며, 응답자들은 생활비, 외로움, 기술 및 기후 문제와 관련된 우려를 강조했다. 전체 조사 대상 국가에서 응답자의 65%가 일상 생활비에 대한 걱정을 나타냈다. 또한 외로움에 대한 우려가 눈에 띄게 증가하면서 아시아 지역에서는 41%가 자주 외로움을 느낀다고 보고했다. 의료 서비스의 접근성과 경제성에 대해 우려를 표시한 비율은 전 세계 응답자의 55%에 달했으며, 기후 문제에 대한 우려가 지속적으로 심화되면서 남반구에서는 78%의 응답자가 오염이 우려된다고 답했다.

Google의 Laurence Moroney AI 옹호 책임자는 AI에 대한 우려와 제한된 영어 데이터 세트에 대한 의존이 야기하는 편향의 위험을 주제로 다뤘다. Moroney 책임자는 Web 2.0 환경에서 정보의 60%가 봇에 의해 생성된다는 점을 지적했다.

또한 그는 AI 모델 개발 과정에서 AI 혁신가들이 고유한 지역별 문화 정체성을 고려하는 것이 중요하다고 강조했다. Moroney 책임자는 Google의 Gemini가 다양한 문화를 컴팩트한 모델로 응축 및 보존하기 위해 노력 중이라고 설명했다. 이러한 노력의 목표는 사람들이 개별적인 고유 문화와 관련한 상호작용, 학습 및 보존을 실시할 수 있도록 하는 것이다.

생활비를 주제로 한 패널 토론에서 eWTP Arabia Capital의 설립자인 Jerry Li 매니징 파트너는 데이터를 새로운 석유에 비유하며 혁신과 발전을 촉진하는 자원이라고 설명했다. 2023년에 생성된 데이터의 양은 120제타바이트(120,000,000,000,000,000,000,000바이트)이며, 이는 2025년까지 150% 이상 증가해 181제타바이트에 도달할 것으로 예상된다.

일의 미래를 주제로 진행된 패널 토론에서 Race Capital의 Edith Yeung은 인간이 AI 덕분에 원하지 않는 일에서 해방되어 더 의미 있는 활동에 시간을 할애할 수 있을 것이라고 말했다. 평균적으로 개인이 평생 직장에서 보내는 시간은 90000시간에 달한다.

CTH Group의 회장인 Raymond Yuan 최고경영자(CEO)는 의료, 생명 과학, 금융 서비스 분야에서 떠오르고 있는 블록체인과 AI의 새로운 시너지 효과를 강조했다. 2022년 기준, 글로벌 블록체인 시장과 AI 시장의 규모는 각각 약 74억 달러 및 4280억 달러로 추산된다.

아시아 유명 벤처 캐피탈리스트들이 활기차고 성공적인 아시아 스타트업 생태계 육성 전략을 논의한 패널 토론에서는 2023년 7월부터 9월까지 아시아 스타트업에 223억 달러가 투자된 것으로 나타났다.

장수와 노화에 대한 투자의 효과에 대해 논의한 Luma Group의 창립자 Joshua Fink는 노벨상 수상 연구에서 영감을 얻은 획기적인 재생의학이 세포를 질병 전 상태로 되돌릴 수 있다고 설명하며 유전 질환에 대한 희망을 전했다.

Saudi Esports Federation의 회장인 Faisal bin Bandar bin Sultan 왕자는 지난 20년간 매년 12%의 성장률을 보인 게임 산업의 놀라운 발전을 강조했다. 2023년 말까지 전 세계 게임 인구는 37억 5천만 명에 도달할 것으로 예상된다.

'업계의 거인'으로 불리는 Martin Sorrell과 진행한 노변담화에서 Richard Attias와 Sorrell은 9500억 달러 규모의 글로벌 미디어 부문을 조사한 결과 2025년까지 해당 부문에서 디지털이 차지하는 비율이 70%에 이를 것으로 예상한다고 밝혔다. TikTok과 같은 플랫폼의 미래에 대해 Sorrell은 젊은이들의 생각이 새로운 형태의 SNS에 의해 영향을 받고 있기 때문에 데이터 안전 및 개인 정보 보호와 관련된 우려가 지속될 것이라고 말했다. Sorrell은 또한 '초개인화'에 대해 논의하며 코카콜라가 소비자에게 개별 메시지를 전달할 수 있는 AI의 잠재력을 탐구하고 있다고 설명했다.

회담 중 FII Institute의 Rakan Tarabzoni 최고운영책임자(COO)는 FII의 포괄적인 ESG 도구를 소개했다. 이 도구는 신흥 시장의 기업이 지속 가능성을 강화하고 투자 자본이 현재 및 미래의 성과 리더를 식별할 수 있도록 지원하는 것을 목표로 출시되었다. 또한 일반에 공개된 이 도구는 다른 ESG 방법에 내재된 편향을 해소함으로써 신흥 시장에 대한 투자 측면에서 5조 4천억 달러에 달하는 자금 격차를 해소할 가능성이 있다.

마지막 세션에서 Oslo Centre for Peace and Human Right의 소장인 HE Kjell Magne Bondevik 전 노르웨이 총리는 일반 시민의 우려에 대해 보다 진지하게 고민하는 기업이 미래에도 성공할 것이라는 확신을 표명했다.

FII Institute는 HKEX 및 컨설팅 기업인 Deloitte와 협업을 통해 HKEX Core Climate 거래소에서 크레딧을 구매하여 이번 회담에서 발생한 탄소 배출량을 상쇄했다. 이는 목적의식을 지닌 시장과 기업이 선한 힘으로 인류에 기여할 수 있다는 공통의 믿음을 보여주는 예시이다.

회담 기간 중 BOC International은 SPIC International Finance (Hong Kong) Company Ltd.와 녹색 금융, 채권 투자 및 발행, 글로벌 자본 관리에 대한 전략적 협력 프레임워크 계약을 체결했다. 조인식에는 Paul Chan 홍콩특별행정구 재무장관이 참석했다.

Hong Kong Exchanges and Clearing Limited(HKEX)와의 협력 아래 개최된 이번 회담은 HKEX Connect Hall에서 진행되었다.

FII PRIORITY Summit Hong Kong은 지난달 리야드에서 시작된 대화를 이어간다. 이번 행사는 현재 진행 중인 글로벌 회담 프로그램의 일환이며, 내년 개최 예정지는 마이애미(2월), 브라질(6월), 아프리카(9월)이다.

Future Investment Initiative Institute의 Richard Attias 최고경영자(CEO)는 "이번 주 우리에게 따뜻한 환대를 보여준 홍콩 정부, Hong Kong Exchange, 이 멋진 도시에 살고 있는 모든 이들에게 감사를 전하고 싶다. 세계가 나아갈 방향을 탐색하는 모든 과정에서 우리는 중요한 현안을 고려해야 한다. 투자와 혁신을 통해 생활비, 새로운 결제 방식 개발, 신규 SNS 플랫폼, 빈곤 등 다양한 분야에 긍정적인 가져올 수 있다. 이번 주 여기에 모인 투자자와 혁신가들은 이러한 문제를 진지하게 논의했다. 앞으로도 더 나은 내일을 위한 대화와 노력을 이어 나갈 것이다"라고 말했다.

