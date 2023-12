COP28서 열린 RewirEd Summit, 기후 행동 교육의 새 지평 열다

- 전 세계 수십억 명 어린이와 청소년에게 영향 미칠 수 있는 기후 행동의 길 제시

두바이, 아랍에미리트, 2023년 12월 9일 /PRNewswire/ -- 기후에 관한 최초의 글로벌 교육 정상회담인 RewirEd Summit에 2명의 국가 원수, 22명의 장관, 28명의 기업 대표를 포함한 1000명의 참석자와 209개 단체, 76개국에서 온 다양한 분야의 연사 260명이 모였다. 이들은 교육 혁신의 시급한 격차를 해소하고 기후 변화와 교육이 서로 영향을 주고받는 분야에서 이미 효과가 입증된 해결책을 제시했다.

