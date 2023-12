Select Group, 상징적인 Pentominium 개발 인수

-- 세계에서 가장 높은 주거형 타워 개발 인수해

두바이, 아랍에미리트 , 2023년 12월 8일 /PRNewswire/ -- 아랍에미리트 두바이에 본부를 두고 있는 유명 부동산 개발업체인 Select Group이 고급 초고층 건물 개발이라는 역사적인 이정표를 세우게 됐다고 공식 발표했다. Select Group은 Dubai Marina 항구에서 잠시 중단됐던 Pentominium Tower 개발을 성공적으로 인수했다. 이 건물은 완공 시 세계에서 가장 높은 주거형 고층 건물로 기록될 예정이다.

Views from the iconic Pentominium development, poised to be the tallest residential tower in the world.