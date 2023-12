알래스카항공과 하와이안항공의 합병으로 여행객들에게 하와이 및 웨스트코스트 전역에 대한 혜택 및 선택권 확대

알래스카항공 및 하와이안항공의 강력한 고품질 브랜드를 유지하기 위해 합병된 회사는 하나의 강력한 로열티 서비스가 지원된다 .

미국에서 5 번째로 큰 항공사가 되며 보유 항공기 수를 365 대로 확장시켜 승객들은 통합된 네트워크로 138 개의 목적지에 도달하고 원 월드 동맹을 통해 1,200 개 넘는 목적지에 닿을 수 있게 된다 .

호놀룰루에 하와이 주민들을 위해 미국 대륙으로 서비스가 확대되고 미국 전역의 여행객들을 위해 아시아 및 태평양 전역으로 새로운 운항로가 만들어져 합병된 항공사를 위한 핵심 거점이 된다 .

강력한 이웃섬 (Neighbor Island) 항공 서비스를 유지하고 , 성장 , 직원들의 취업 기회 , 지역 투자 및 환경 관리를 지원하기 위해 더 많은 경쟁적인 플랫폼을 포함한 하와이에 기여하는 서비스는 확고하게 유지한다 .

하와이에서 노조가 있는 인력을 유지하고 성장시키기 위해 헌신한다 .

합병은 즉각적으로 가치를 창출하고 상당한 이익을 창출할 것이다 . 주당 18 달러를 모두 현금으로 지급하여 하와이안항공 주주들에게 매력적인 프리미엄을 제공하며 , 최소 2 억 3,500 만 달러의 예상 런레이트 시너지 효과와 함께 마감 후 2 년 내에 알래스카의 수익을 강화할 것으로 예상된다 .

투자자 컨퍼런스 콜은 오늘 오후 5시(ET) / 오후 2시(PT) / 오후 12시(HT)로 예정되어 있다.

시애틀 및 호놀룰루, 2023년 12월 8일 /PRNewswire/ -- 알래스카 에어 그룹(Alaska Air Group, Inc., NYSE: ALK) 및 하와이안 홀딩스(Hawaiian Holdings, Inc., NASDAQ: HA)는 오늘 알래스카항공이 하와이안항공을 순 부채 90억 달러를 포함한 약 19억 달러의 거래 가치로 주당 18달러에 인수하는 확정계약을 체결했다고 발표했다. 합병된 회사는 승객들에게 더 많은 취항지를 제공하고 태평양 지역, 미주 및 전 세계 전반에 걸쳐 중요한 항공 서비스 옵션 선택권을 확장할 예정이다. 본 거래를 통해 직원들의 장기적인 취업 기회, 지역 사회에 대한 지속적인 투자 및 환경 관리뿐만 아니라 미국 내에서의 성장 및 경쟁을 위한 더 강력한 플랫폼이 가능해질 것으로 예상된다.

비행기 여행에 특히 의존하고 있는 미국의 49번째와 50번째 주에 뿌리를 두고 있는 알래스카항공과 하와이안항공은 직원과 승객 및 지역 사회를 돌보는 데 깊이 헌신하고 있다. 이번 합병은 서비스 지향적인 두 항공사가 지닌 90년 이상의 전통과 문화를 기반으로 하며, 하나의 운영 플랫폼에서 두 곳의 사랑받는 브랜드를 보존하고, 노조가 있는 하와이 일자리 및 경제 성장 기회를 보호하고 성장시키며, 더 많은 옵션을 제공하는 결합된 네트워크와 원월드 동맹을 비롯한 항공사 파트너를 통해 국제적으로 연결된다.

알래스카항공의 CEO인 벤 미니쿠치(Ben Minicucci)는 다음과 같이 말했다. "이 결합은 승객들에게 더 나은 여행 경험을 제공하고 웨스트코스트 및 하와이 여행객들에게 선택의 폭을 넓혀주기 위해 함께하는 여정의 다음 단계입니다. 당사는 하와이안항공이 하와이에서 최고 고용주로서 한 역할, 브랜드와 사람들이 전 세계에 따뜻한 알로하 문화를 전달하는 방식에 대해서 오랫동안, 그리고 깊은 존경심을 가지고 있습니다. 저희 두 항공사는 우리가 서비스하는 특별한 장소와 사람들을 돌보는 것을 기반으로 하는 90년 넘는 전통과 가치를 지닌 놀라운 직원들이 운영하는 곳입니다. 16년 이상 하와이에 서비스를 제공한 것을 자랑스럽게 생각하는 23,000명 넘는 알래스카항공 임직원에게 감사드리며, 하와이 지역 사회에 투자하고 하와이안항공 여행객들이 기대하는 강력한 이웃섬(Neighbor Island) 서비스를 유지하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 우리 항공사들이 함께하여 고객, 직원, 지역사회 및 소유주에게 비교 불가한 가치를 제공함으로써 이러한 책임을 강화할 것이라 기대합니다."

하와이안항공의 사장 겸 CEO인 피터 인그램(Peter Ingram)은 다음과 같이 말했다. "1929년부터 하와이안항공은 하와이 삶의 필수 요소가 되어 왔으며, 알래스카항공과 함께 우리가 서비스를 제공하는 승객들, 직원 및 지역 주민들에게 더 많은 것을 제공할 수 있게 될 것입니다. 알래스카항공이라는 하와이에 오랫동안 서비스를 제공해 온 항공사에 합류하게 되었으며, 이곳은 상호 보완적인 네트워크와 공동의 서비스 문화를 보유하고 있습니다. 알래스카항공과 진행하는 이번 거래가 가져다주는 추가적인 규모와 자원을 통해 하와이안항공 브랜드는 유지하면서 승객들의 경험과 기술에 대한 투자를 가속화할 수 있을 것입니다. 또한 모두 현금으로 거래하여 주주들에게 중요하고 즉각적이며 설득력 있는 가치를 제공할 수 있어 기쁩니다. 하와이안항공과 알래스카항공이 함께 소중한 지역 공동체에 지속적으로 서비스를 제공하는 동시에 진정성 있는 접객 브랜드를 더 많은 세상에 가져다줄 수 있습니다."

알래스카항공과 하와이안항공 합산 연간 547만 명 승객에게 상호 보완적 네트워크 및 선택의 폭 확대

상호 보완적인 국내, 해외 및 화물 네트워크의 결합은 다음을 통해 웨스트코스트 및 하와이 제도 전역의 소비자들에게 경쟁력을 강화하고 선택의 폭을 넓힌다.

우수한 브랜드 보존 : 합병된 항공사는 알래스카항공과 하와이안항공 브랜드를 모두 업계 최고 위치에 유지시키는 동시에 단일 운영 플랫폼으로 통합함으로써 양사가 지속적으로 인정해 온 각각의 운영 신뢰성, 신뢰성 및 승객 만족도에서 뛰어난 서비스 및 접객 서비스를 승객들이 누릴 수 있게 한다.

합병된 항공사는 알래스카항공과 하와이안항공 브랜드를 모두 업계 최고 위치에 유지시키는 동시에 단일 운영 플랫폼으로 통합함으로써 양사가 지속적으로 인정해 온 각각의 운영 신뢰성, 신뢰성 및 승객 만족도에서 뛰어난 서비스 및 접객 서비스를 승객들이 누릴 수 있게 한다. 다양한 소비자를 위해 강화된 상품군 : 이 합병은 알래스카항공의 고부가가치, 저임금 옵션 및 하와이안항공의 국제선 및 장거리 상품 중 통신사와 동등한 수준의 보다 폭넓은 선택권을 포함하여 다양한 기내 객실 등급에서 다양한 소비자가 비행기 여행을 할 수 있는 가격대가 제공되는 고품질의 동급 최고의 상품군을 보존하고 확대한다.

이 합병은 알래스카항공의 고부가가치, 저임금 옵션 및 하와이안항공의 국제선 및 장거리 상품 중 통신사와 동등한 수준의 보다 폭넓은 선택권을 포함하여 다양한 기내 객실 등급에서 다양한 소비자가 비행기 여행을 할 수 있는 가격대가 제공되는 고품질의 동급 최고의 상품군을 보존하고 확대한다. 상호 보완적 네트워크로 여행 선택권 확대 : 미국 대륙, 미국 웨스트코스트 및 태평양 전역을 여행하는 승객들은 두 항공사의 네트워크를 통한 더 많은 선택권과 늘어난 연결성으로 혜택을 누릴 수 있다. 미주, 아시아, 호주 및 남태평양 지역에 있는 29개의 세계 정상의 목적지에 대한 직항 서비스를 포함하여 138개 목적지에 대한 서비스와 함께 원 월드 동맹을 통해 1,200개 넘는 목적지에 통합 액세스를 제공한다.

미국 대륙, 미국 웨스트코스트 및 태평양 전역을 여행하는 승객들은 두 항공사의 네트워크를 통한 더 많은 선택권과 늘어난 연결성으로 혜택을 누릴 수 있다. 미주, 아시아, 호주 및 남태평양 지역에 있는 29개의 세계 정상의 목적지에 대한 직항 서비스를 포함하여 138개 목적지에 대한 서비스와 함께 월드 동맹을 통해 1,200개 넘는 목적지에 통합 액세스를 제공한다. 하와이에 확장되는 서비스 : 하와이 주민들을 위해 이번 합병을 통해 이웃섬(Neighbor Island) 서비스를 강력하게 유지하고 항공기 화물 용량을 증가시키는 동시에 북아메리카 전역에서 직항 또는 섬에서 1회 경유하여 갈 수 있는 취항지의 수를 3배로 늘려 서비스와 편의성을 증가시킬 예정이다.

하와이 주민들을 위해 이번 합병을 통해 이웃섬(Neighbor Island) 서비스를 강력하게 유지하고 항공기 화물 용량을 증가시키는 동시에 북아메리카 전역에서 직항 또는 섬에서 1회 경유하여 갈 수 있는 취항지의 수를 3배로 늘려 서비스와 편의성을 증가시킬 예정이다. 전략적인 호놀룰루 거점 : 호놀룰루는 알래스카항공의 핵심 거점이 될 것이며, 하와이를 통해 원스톱 서비스로 아시아 태평양 지역 전역에 걸쳐 웨스트코스트 여행객들을 위해 더 큰 국제적 연결성을 제공한다.

호놀룰루는 알래스카항공의 핵심 거점이 될 것이며, 하와이를 통해 원스톱 서비스로 아시아 태평양 지역 전역에 걸쳐 웨스트코스트 여행객들을 위해 더 큰 국제적 연결성을 제공한다. 늘어난 로열티 프로그램 혜택: 이번 거래는 29개의 글로벌 파트너에 마일리지를 적립하고 쌓을 수 있는 기능과 원월드 동맹 항공사의 완전한 상호 보완, 확장된 글로벌 라운지 이용 및 합병된 프로그램의 공동 브랜드 신용카드 혜택을 비롯하여 하와이안항공의 로열티 회원에게 업계 최고의 로열티 프로그램을 통해 향상된 혜택을 제공한다.

하와이에서 직원과 지역사회를 위한 상당한 혜택 제공

하와이안항공은 하와이 최대 고용주 중 하나로서, 94년 넘는 역사를 통해 회사를 만든 직원들과 지역사회, 문화, 자연환경에 대해 오랫동안 헌신한 전통을 지니고 있다. 통합된 회사인 알래스카항공과 하와이안항공은 이 전략을 지속하고 하와이에서의 강력한 입지와 투자를 유지할 예정이다. 합병된 회사는 다음을 추진할 예정이다.

노조가 있는 일자리 성장 : 호놀룰루의 조종사, 승무원, 정비 기지와 주 전역의 공항 운영 및 화물을 보존하는 것을 포함하여 하와이의 노조가 있는 일자리를 유지 및 성장시킨다.

호놀룰루의 조종사, 승무원, 정비 기지와 주 전역의 공항 운영 및 화물을 보존하는 것을 포함하여 하와이의 노조가 있는 일자리를 유지 및 성장시킨다. 강력한 운영 능력 : 현지 리더십과 하와이 지역 본부와 합병된 항공사의 네트워크를 지원하는 강력한 운영 능력을 유지한다.

현지 리더십과 하와이 지역 본부와 합병된 항공사의 네트워크를 지원하는 강력한 운영 능력을 유지한다. 직원을 위한 기회 : 직원들에게 경력 향상, 경쟁력 있는 급여 및 복지, 지리적 이동성에 대한 기회를 더 많이 제공한다.

: 직원들에게 경력 향상, 경쟁력 있는 급여 및 복지, 지리적 이동성에 대한 기회를 더 많이 제공한다. 인력 개발 이니셔티브 확장 : 하와이안항공의 호놀룰루 커뮤니티 컬리지 항공 정비 기술 프로그램( Honolulu Community College Aeronautics Maintenance Technology Program) 및 알래스카항공의 어센드 파일럿 아카데미(Ascend Pilot Academy) 등과의 제휴를 비롯하여 인력 개발 이니셔티브에 대해 지속적이고 확장적인 접근을 통해 하와이 및 그 외 지역에서 미래 일자리 및 경력 기회를 지원한다.

하와이안항공의 호놀룰루 커뮤니티 컬리지 항공 정비 기술 프로그램( Aeronautics Maintenance Technology Program) 및 알래스카항공의 어센드 파일럿 아카데미(Ascend Pilot Academy) 등과의 제휴를 비롯하여 인력 개발 이니셔티브에 대해 지속적이고 확장적인 접근을 통해 하와이 및 그 외 지역에서 미래 일자리 및 경력 기회를 지원한다. 지역사회에 대한 투자 : 하와이 지역사회에 지속적으로 투자하여 두 항공사의 목표를 결합하고 확장하며, 지역사회 및 정부와 협력하여 하와이에 활기찬 미래를 구축한다.

하와이 지역사회에 지속적으로 투자하여 두 항공사의 목표를 결합하고 확장하며, 지역사회 및 정부와 협력하여 하와이에 활기찬 미래를 구축한다. 문화 보존: 하와이 제도에 재생 관광을 촉진하고 하와이 언어 및 문화에 투자하는 데 전념하여 하와이 항공의 기존 프로그램을 지속하고 구축한다.

보다 지속 가능한 통합 항공사로 거듭나다

알래스카항공은 2040년까지 넷제로로 가는 5가지 계획과 탄소 배출 및 연료 효율, 폐기물 및 건강한 생태계 분야의 지속 가능한 목표를 비롯하여 환경 관리에 대한 알래스카항공과 하와이안항공의 강력한 약속을 기반으로 구축하기 위해 노력하고 있다. 2022년에 알래스카항공은 자사 90년 역사상 가장 많은 수의 보잉 항공기를 보유하게 되었는데, 교체하는 항공기보다 좌석 단위로 연료가 25% 더 효율적인 보잉 737-MAX 항공기에 주력하고 있으며, 운항관리사가 연료, 시간 및 배출을 절감하는 경로를 개발할 수 있도록 도와주는 경로 최적화 소프트웨어 사용을 계속 확대해 왔다. 두 항공사는 지속 가능한 항공 연료(SAF) 시장을 발전시키기 위해 각자의 지리적 위치에서 적극적으로 노력하고 있다. 이러한 기후 중심 노력은 현지 소싱에 대한 지속적인 투자를 비롯하여 계속해서 이어질 예정이다.

강력한 전략적 및 재무적 근거, 규모를 뛰어넘는 가치 창출

이 합병은 알래스카항공이 웨스트코스트 여행객들을 위한 선택의 폭을 넓히는 데 지속적으로 초점을 맞추는 부분과 전략적으로 부합하며, 알래스카항공의 업계 평균 이상의 유기적 성장을 더 강화하기 위한 중요한 새 플랫폼을 만든다. 본 거래는 하와이안항공 주주들에게 강력한 프리미엄을 제공하는 동시에 알래스카항공의 주주들에게 매력적인 가치 창출을 줄 수 있도록 설계되었다.

총지분가치 10억 달러에 모두 현금으로 거래되는 주당 18.00달러로 하와이안항공 주주들에게 강력한 프리미엄을 제공한다.

매출의 0.7배에 해당하는 거래 배수는 최근 항공사 거래 평균의 약 3분의 1 이다.

약 2억 3,500만 달러의 기대 런레이트 시너지는 거래의 시너지 잠재력에 대해 보수적인 추정치를 반영하며, 여기에는 실현될 수 있는 다른 확인된 업사이드 기회가 제외된다.

알래스카항공은 통합 비용을 제외한 마감 후 첫 2년 내(3년 이후 10%대 후반) 높은 한자릿수의 수익 증가 및 3년차까지 10%대 중반의 ROIC를 창출하고 이때 수익은 알래스카항공의 자본 비용을 상회할 것으로 예상된다.

24개월 이내에 목표 레버리지 수준의 수익과 함께 장기 대차대조표 지표에 예상되는 중대한 영향은 없다.

마감 조건

거래 계약은 양사 이사회에서 승인받았다. 인수 조건은 필요한 규제 승인, 하와이 홀딩스(Hawaiian Holdings, Inc.) 주주들의 승인(2024년 1분기에 결의될 것으로 예상됨) 및 기타 관계적인 마감 조건에 따라 결정된다. 12~18개월 내에 마무리될 것으로 예상된다. 합병된 조직은 알래스카항공 CEO인 벤 미니쿠치의 지휘 하에 시애틀에 본사를 둘 예정이다. 통합 계획에 초점을 맞추기 위해 전담 임원진 팀이 꾸려질 예정이다.

고문

BofA Securities 및 PJT Partners는 재무 고문을 담당하고 있으며, O'Melveny & Myers LLP는 알래스카항공의 법률 고문을 담당하고 있다. Barclays는 재무 고문을 담당하고 있으며, Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, Professional Corporation은 하와이안 항공의 법률 고문을 담당하고 있다.

마이크로사이트 및 멀티미디어 자산

거래에 대한 추가 정보는 새로운 공동 웹사이트 localcareglobalreach.com에서 확인할 수 있으며 투자자 정보 또한 investor.alaskaair.com and news.alaskaair.com에서 확인할 수 있다.

투자자 컨퍼런스 콜 및 언론사 컨퍼런스

알래스카항공 및 하와이안항공 경영진이 컨퍼런스 콜에서 본 거래에 대해 논의할 예정이다 . 거래에 대한 투자자 프리젠테이션은 컨퍼런스 콜에 참조될 예정이며 위에서 언급한 공동 웹사이트에 게시된다.

알래스카항공 및 하와이안 항공은 현지 지도자들과 함께 2023년 12월 3일 오후 3시(하와이 표준시)에 호놀룰루에서 열리는 공동 기자회견에 참석할 예정이다.

알래스카항공 소개

알래스카항공 및 지역 파트너는 미국, 벨리즈, 캐나다, 코스타리카, 멕시코 전역과 더불어 12월부터 바하마 및 과테말라에 신규 서비스를 제공하며 120개 넘는 취항지를 제공하고 있습니다. 수상 경력에 빛나는 고객 서비스와 업계 최고의 로열티 프로그램을 갖춘 가장 세심한 항공사가 되기 위해 노력하고 있습니다. 원월드 동맹 회원으로서, 추가적인 글로벌 파트너와 함께 알래스카항공 승객은 29개 항공사에서 1,200개 넘는 장소를 여행할 수 있으며, 동시에 전 세계로 가는 항공편에 마일리지를 적립하고 쌓을 수 있습니다. 알래스카에 대한 자세한 정보는 news.alaskaair.com 에서 살펴보시고 뉴스 및 소식 확인을 위해 @alaskaairnews 를 팔로우하시기 바랍니다. 알래스카항공(Alaska Airlines)과 호라이즌항공(Horizon Air)은 알래스카 에어 그룹의 자회사입니다.

하와이안항공 소개

하와이안항공은 이번에 취항 95주년을 맞이하는 하와이에서 가장 크고 오래 운항 서비스를 제공한 항공사입니다. 하와이안항공은 이번에 취항 95주년을 맞이하는 하와이에서 가장 크고 오래 운항 서비스를 제공한 항공사입니다. 하와이안항공은 하와이 제도 내에 매일 약 150개의 항공편을 제공하고, 하와이와 15개 미국 관문 도시 간의 직항편을 제공하고 있으며, 이는 그 어떤 다른 항공사보다 많은 수준입니다.

Condé Nast Traveler 및 트립어드바이저에서 수행한 소비자 설문조사에서 하와이안 항공은 하와이에서 서비스를 제공하는 모든 국내 항공사 중 최고 순위를 차지했습니다. 이 항공사는 2022년에 포브스가 선정한 하와이 최고의 고용주에 등극했으며 지난 2년 동안 Travel + Leisure의 월드 베스트 어워즈에서 미국 1위 항공사로 선정되었습니다. 또한 하와이안항공은 미국 교통부가 발표한 바에 따르면 18년 연속(2004년~2021년) 모든 미국 항공사의 정시운항률 항목에서 선두를 차지했습니다.

본 항공사는 사람들을 알로하에 연결해 주기 위해 노력하고 있습니다. 하와이 본토 항공사로서, 하와이안항공은 고객이 트래블 포노(Travel Pono)하고 섬들을 안전하고 배려심 있게 경험하도록 독려합니다.

하와이안항공(Hawaiian Airlines, Inc.)은 하와이안 홀딩스(Hawaiian Holdings, Inc. (NASDAQ: HA)의 자회사입니다. 추가 정보는 HawaiianAirlines.com 에서 확인할 수 있습니다. 하와이안항공의 트위터 업데이트(@HawaiianAir)를 팔로우하시고, 페이스북(Hawaiian Airlines) 팬 추가, 인스타그램(hawaiianairlines)을 팔로우하시기 바랍니다. 경력 포스팅 및 업데이트 정보를 확인하시려면 하와이안항공의 LinkedIn 페이지를 팔로우하시기 바랍니다.

미래 예측 진술

본 내용에는 Alaska Air Group, Inc.(이하 "알래스카 에어 그룹")의 Hawaiian Holdings Inc. (이하 "하와이안 홀딩스")의 보류 중인 인수(이하 "거래) 마감 예상 시점과 관련된 성명, 거래 승인 시 알래스카 에어 그룹 및 하와이안 홀딩스 이사회에 대한 기대, 거래 마감 후 알래스카 에어 그룹 및 하와이안 홀딩스에 대한 기대를 포함하여 연방 증권법이 제공하는 세이프 하버 보호의 대상이 되는 미래 예측 진술이 포함되어 있습니다. 거래가 실제로 완료된다는 보장은 없습니다. 미래 예측 진술에 명시된 것과 실제 결과가 실질적으로 다를 수 있는 위험 및 불확실성에는 하와이안 홀딩스 주주들이 합병 계약의 채택을 승인하지 않을 가능성, 거래 마감 조건이 충족되지 않을 수 있는 위험(또는 철회), 각 당사자가 거래를 완료할 수 있는 능력, 각 당사자가 합병 계약을 종료하거나 거래 종료가 지연되거나 발생하지 않을 수 있는 능력, 고객 및 직원의 손실을 포함하여 알래스카 에어 그룹 또는 하와이안 홀딩스의 현재 계획 또는 운영과 관련된 발생 가능한 차질, 진행 중인 비즈니스 운영 및 기회로 인한 경영 시간 및 주의의 전환, 거래에 대한 경쟁업체의 반응, 거래에 필요한 규제 승인을 받지 못함(또는 지연), 하와이안 홀딩스와 알래스카 에어 그룹의 운영을 성공적으로 통합할 수 있는 알래스카 에어 그룹의 능력과 이를 위한 시간 및 비용에 관한 불확실성, 하와이안 홀딩스와 알래스카 에어 그룹 또는 거래와 관련된 다른 회사들을 상대로 제기될 수 있는 모든 법적 절차의 결과, 예상되는 기간 내 또는 아예 거래를 통해 예상되는 비용 절감과 시너지 효과 또는 성장을 실현할 수 있는 알래스카 에어 그룹의 능력, 알래스카 에어 그룹과 하와이안 홀딩스의 사업에 영향을 미치는 입법과 규제 및 경제적 발전, 팬데믹 회복과 관련된 상황을 포함한 일반적인 경제 상황, 팬데믹/자연 재해/테러 행위 또는 전쟁 또는 적대 행위를 포함하지만 이에 국한되지 않는 재앙적 사건의 가능성 및 심각성, 그리고 알래스카 에어 그룹과 하와이안 홀딩스가 증권거래위원회(이하 "SEC")에 제출하는 정기 보고서에 자세히 나와 있는 기타 위험 및 불확실성을 포함합니다. 본 내용의 모든 미래 예측 진술은 본 내용 작성일 기준 알래스카 에어 그룹과 하와이안 홀딩스가 입수할 수 있는 정보를 기반으로 합니다. 알래스카 에어 그룹 및 하와이안 홀딩스는 각각 법이 요구하지 않는 한 미래 예측 진술을 공개적으로 업데이트하거나 수정할 그 어떤 의무가 없다고 명시적으로 밝힙니다.

추가 정보 및 찾을 수 있는 위치

하와이안 홀딩스의 이사 및 특정 경영진은 거래와 관련하여 주주로부터 의결권대리행사 권유에 참여합니다. 하와이안 홀딩스는 거래 승인을 위해 의결권대리행사 권유와 관련하여 SEC에 위임장권유신고서(이하 "거래 위임장권유신고서")를 제출할 계획입니다.

모두 하와이안 홀딩스 이사회 구성원인 Daniel W. Akins, Wendy A. Beck, Earl E. Fry, Lawrence S. Hershfield, C. Jayne Hrdlicka, Peter R. Ingram, Michael E. McNamara, Crystal K. Rose, Mark D. Schneider, Craig E. Vosburg, Duane E. Woerth and Richard N. Zwern과 하와이안 홀딩스의 최고재무책임자인 Shannon L. Okinaka는 하와이안 홀딩스의 권유에 참여합니다. 모든 참석자들은 하와이안 홀딩스의 보통주의 1%를 초과하여 보유하지 않습니다. 보유 증권 또는 기타에 의한 직접적 또는 간접적 이해관계를 포함한 이러한 참석자와 관련된 추가 정보는 거래 위임장권유신고서 및 해당 거래와 관련된 SEC에 제출될 기타 관련 문서에 포함될 예정입니다. 2023년 4월 5일에 SEC에 제출된 하와이안 홀딩스의 2023년 연례 주주총회("2023년 거래 위임장권유신고서")의 "특정 수익 소유자 및 경영진의 증권 소유권"이라는 표제 아래 전술한 내용(Akins 씨 및 Woerth 씨 제외)을 참조하십시오(https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/1172222/000117222223000022/ha-20230405.htm#i2d8a68908cc64c37bbeca80e509abb72_31). 2023년 거래 위임장권유신고서 제출 이후, (a) 각 이사(Ingram 씨 제외)는 (i) 하와이안 홀딩스의 2024년 연례 주주총회 이전 또는 (ii) 하와이안 홀딩스의 지배권 변경 이전에 권리가 배정될 13,990개의 양도제한조건부주식을 받았고, (b) Ingram 씨는 163,755개의 양도제한조건부주식을 받았으며, (c) Okinaka 씨는 57,314개의 양도제한조건부주식을 받았습니다. 이번 거래에서 Ingram 씨와 Okinaka 씨가 보유한 주식형 보상은 각자의 고용계약해지 및 지배권 계약 변경에 따라 처리됩니다. 2023년 12월 1일 기준, 인그램은 340,964주의 주식을 보유하고 있으며, 오키나카는 86,903주를 보유하고 있습니다. 2023년 위임장권유신고서의 "경영진 보상—지배권 종료 또는 변경 시 지급 가능성"이라는 표제 아래에는 하와이안 홀딩스의 지배권 변경 시 Ingram 씨와 Okinaka 씨에게 지불되어야 할 금액에 대한 특정 예시 정보가 담겨 있습니다. 2023년 12월 1일 기준 (a) Woerth 씨는 37,389주의 주식을 소유하고 있으며 (b) Akins 씨는 보유 중인 주식이 없습니다. Akins 씨는 2024년 하와이안 홀딩스의 연례 주주총회 전날 또는 (b) 지배권 변경에 앞서 베스팅할 13,990주의 양도제한조건부주식을 부여받았습니다.