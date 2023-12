WISH, 2024 일정 및 WHO와의 전략적 파트너십 발표

-- 보건 지도자들, 무력분쟁지역 내 보건에 관한 보고서 작성 예정

도하, 카타르, 2023년 12월 7일 /PRNewswire/ -- 교육-과학-지역사회 개발을 위한 카타르재단(QF)이 추진하는 프로젝트인 세계보건혁신정상회의(World Innovation Summit for Health, WISH)는 WISH 2024가 2024년 11월 13~14일 도하에서 열린다고 발표했다.



Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus (seated left) , Director General, WHO, and Sultana Afdhal, CEO, WISH, sign a collaboration agreement at Qatar Foundation’s headquarters, witnessed by Her Excellency Dr Hanan Mohamed Al Kuwari (top right), Minister of Public Health in Qatar, and representatives of WHO.

이틀에 걸쳐 진행될 WISH 2024에서는 보건정책입안자, 혁신가, 연구가, 전문 의료인 등 2000명 이상이 카타르에 모여 전 세계가 직면한 가장 심각한 보건 문제에 대한 혁신적인 해법을 모색할 예정이다.

내년에 열리는 WISH 2024는 이제 가장 중요한 글로벌 보건 관련 행사 중 하나로 확실하게 자리 잡은 WISH의 일곱 번째 회의다.

WISH 2024에 앞서 Sheikha Moza bint Nasser 카타르재단 이사장과 Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus 세계보건기구(WHO) 사무총장 간 고위급 회담 이후 WISH는 WHO와 전략적 파트너십을 체결해 최근 몇 년간 이어진 두 기관 간의 지속적 협력 관계를 공식화할 예정이다.

파트너십의 핵심 추진과제로 WHO 주도의 합동 연구 프로젝트 3건이 추진되며 이를 통해 WISH에서 심층적 논의를 진행하기 위한 근거 기반 보고서도 작성할 예정이다.

또한 현지 및 해외 파트너들이 WISH와 협력해 보건 시스템, 의료 윤리, 신체 건강, 정신 건강 등의 다양한 이슈에 관한 보고서를 작성해 정상회의에서 활용할 계획이다. WISH 2024는 글로벌 보건에 관한 지역적 시각의 필요성을 지속적으로 강조할 예정이다.

WISH CEO Sultana Afdhal은 Tedros WHO 사무총장과 함께 지난 12월 4일 열린 WISH와 WHO 간 협력 계약 체결식에 참석했다.

체결식에는 현재 WHO 집행이사회 의장을 맡고 있는 Hanan Mohamed Al Kuwari 카타르 보건부(Ministry of Public Health for the State of Qatar) 장관도 참석했다. 카타르 보건부는 WISH의 전략적 파트너로 10년 전 제1회 정상회의 때부터 WISH를 지원해 왔다.

Sultana Afdhal CEO는 "내년 11월 WISH 2024로 돌아올 수 있게 되어 기쁘다"면서 근거 기반 연구가 글로벌 보건 실무의 기조가 될 수 있는 플랫폼을 만드는 데 전념하고 있다"고 밝혔다. 또한 "Tedros 사무총장을 모시고 WISH 2024를 개최하게 되어 영광이며 전략적 파트너십 체결 소식을 알리고 보다 건강하고 공정한 세상에 대한 비전을 공유하게 되어 영광"이라고 말했다.

Tedros 사무총장은 새로운 파트너십에 대해 카타르 재단 이사장에게 감사를 표하며 "WISH와의 협력 확대는 지금까지 이어온 괄목할 만한 성과를 기반으로 하며 결핵, 완화치료, 무력 분쟁지역 내 보건 등 전 세계가 당면한 시급한 보건 문제에 적극적으로 대응하겠다는 공동의 의지를 다시 한번 입증하게 될 것"이라고 말했다. 또한 "WHO가 근거 기반에 기여할 수 있기를 기대하며 파트너십에 매우 적극적으로 참여하고 있다"고 밝혔다.

추가적인 WISH 2024 주제와 연설자 명단은 향후 몇 개월에 걸쳐 공개될 예정이다. 회의 참여를 원하는 사람은 누구나 WISH 웹사이트[wish.org.qa ]에서 등록이 가능하다.

