태국 내 기후 행동 촉진 위한 '녹색 교육 이니셔티브' 출범

-- 중국 Huawei, UNESCO, 태국 교육부, 이니셔티브 출범을 위한 전략적 파트너십 체결

방콕 2023년 12월 7일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 중국 기술 기업 Huawei와 UNESCO 및 태국 교육부(Ministry of Education)가 '녹색 교육 이니셔티브(Green Education Initiative)' 추진을 위한 전략적 파트너십을 체결했다고 발표했다. 태국 전역의 청소년과 지역사회를 상대로 기후 행동의 중요성을 교육하고 기후 행동을 취할 수 있는 역량을 강화하는 게 목적이다.



Huawei, UNESCO and Ministry of Education Launch Green Education Initiative to Drive Climate Action in Thailand