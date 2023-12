Dong Mingzhu, COP28에서 Gree의 탄소 제로 스토리 전해

주하이, 중국 2023년 12월 7일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 12월 3일 제28차 United Nations Climate Change Conference(COP28)의 China Pavilion에서 열린 회의에 참석한 Gree Electric Appliances의 이사회 의장 겸 사장이자 광둥성 지역 기업 대표 중 한 명인 Dong Mingzhu가 '탄소 제로 시대를 지원하는 Gree 기술(Gree Technology helps the zero-carbon era)'이라는 주제로 기조연설을 하며 기후변화 대응 과정에서 Gree가 겪은 탄소 제로 스토리를 공유했다.



Dong delivered a speech in “China Pavilion”conference of COP28

Dong Mingzhu 회장은 Gree가 2013년에 '더 맑은 하늘과 더 푸른 지구를 위해(For the Clearer Sky and Greener Earth)'라는 전략을 제시했다고 언급했다. 현재 Gree는 '세계를 선도하는' 기술을 40개나 확보했으며, 이 중 38개는 에너지 절약 관련 기술이다. Gree 제품은 190개가 넘는 국가와 지역에 널리 판매되고 있으며 11만 개 이상의 특허를 출원했다.

Gree는 10년간 진행한 기술 연구 개발 끝에 태양광발전과 에어컨을 혁신적으로 통합하고 세계 최초로 'Zero Carbon Source' 에어컨 시스템을 개발했으며, 2021 Global Cooling Prize에서 최우수상을 수상했다. 조직위원회는 이 기술이 에어컨의 탄소 배출량을 85.7%까지 줄일 수 있다고 추산한다. 제품 출시 후 중동 지역 소비자들은 이 기술이 탑재된 태양광발전 에어컨을 약 1만 세트 구매했으며, 이를 통해 연간 11만 톤의 탄소 배출량이 줄어들 수 있다. 현재 'Zero Carbon Source' 시스템은 전 세계 35개 국가 및 지역에서 12000건이 넘는 엔지니어링 사례에 적용되었으며, 중국 '4대 핵심 포인트'의 특별 시범 프로젝트로 선정됐다.



In 2021, Gree “Zero Carbon Source” air conditioning system won the highest award of the Global Cooling Prize

또한 Gree 마그네틱 베어링 인버터 원심 냉각기도 친환경 개발의 대표적인 제품이다. 기존 제품에 비해 에너지 효율이 30% 이상 향상되어 Great Hall of the People of China, Beijing Winter Olympics, Qatar World Cup 등 전 세계 10만 개 이상의 주요 프로젝트에 사용됐다. 영하 25℃에서 난방 용량의 100%를 달성할 수 있는 Gree 고효율 난방 공기 열원 히트펌프는 중국 북부 농촌 지역의 석탄-전기 프로젝트에 널리 사용되어 석탄 연소 대비 74%의 에너지를 절약했다.

앞으로도 Gree는 녹색 생산 및 녹색 제조의 연구 개발에 지속적으로 투자하고 제조 산업의 '친환경 공헌자'가 되어 중국의 지혜를 지구 생태 환경과 인류의 더 나은 삶에 기여할 계획이다.