Taiwan Employment Gold Card: 디지털 전문가들에게 최고의 선택인 이유

타이베이, 2023년 12월 7일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 타이베이는 편리함과 숨 막히게 멋진 풍경뿐만 아니라 커리어 기회를 찾고 우수한 삶의 질을 추구하는 디지털 인재들에게 거부할 수 없는 매혹적인 선택지로 유명하다. 'InterNations' 웹사이트에서 매년 진행하는 조사에서 타이베이는 외국인들이 가장 살기 좋은 지역 중 하나로 뽑혔다.



글로벌 디지털 전문가들을 포용하는 타이베이

대만 디지털 부 디지털 산업국의 Betty Hu 부국장(Deputy Director General of Administration for Digital Industries, Taiwan Ministry of Digital Affairs)은 "우리는 세계의 인재들이 타이베이에서 일하거나 사업을 시작할 수 있도록 Taiwan Gold Card[https://bit.ly/47Tqv0t ]를 획득하는 것을 적극적으로 지원해 오고 있다"고 말했다. 또한 "대만에서는 디지털 산업 전문가들이 기존의 첨단 기술 산업에 몰두하여 자신의 경력 개발을 가속화할 수 있으며, 지역 기술 회사나 공동체[https://www.linkedin.com/company/digigoldcard/?utm_source=MeetGlobal_PRNewswire&utm_medium=PRNewswire_mediaexposure&utm_campaign=Nov_mediaexposure ]를 활성화하여 글로벌 전문가들과 정기적인 만남을 통해 관계를 구축할 수도 있다"고 덧붙였다.

2022년, 타이베이는 디지털 부를 신설하고 세계적인 기술 전문가 Audrey Tang을 초대 장관으로 임명하여 정부의 의사결정 과정에 직접 참여하도록 했다. 디지털 부는 세계의 디지털 인재를 영입하고 국내, 산업, 사회의 디지털 전환이 더욱 빠르게 진행될 수 있도록 하기 위해 2023년 5월 디지털 분야의 Gold Card를 만들어 널리 사용될 수 있도록 했다.

글로벌 전문가들을 반기는 Taiwan Employment Gold Card

Taiwan Gold Card[https://bit.ly/3uI1CGA ]는 더 유연한 취업 허가, 최대 3년 유효한 거주 비자, 국민 건강 보험 자격, 소득세 감면이라는 4가지 중요한 서비스를 통합한다. Taiwan Employment Gold Card 소지자는 타이베이를 자유롭게 드나들 수 있으며 전 세계 어디에서나 원격으로 일할 수 있어 더욱 큰 유연성을 누릴 수 있다.

디지털 분야의 Taiwan Gold Card[https://bit.ly/49VkEtj ]는 학업, 프로젝트, 자격증 또는 특허 등 디지털 분야에서 개인의 성과와 자격에 초점을 맞춰 다양한 평가 기준을 활용한다. 이러한 변화를 통해 더 포괄적인 평가가 가능해지며, 지원자들에게 더 큰 유연성을 제공하여 타이베이에 도착하자마자 회사에서 업무를 하거나 자신의 사업을 시작할 수 있도록 한다.

디지털 산업 발전에 이상적인 나라 타이베이



Betty Hu 부국장은 "타이베이는 사이버 보안팀이 자신의 능력을 보여주기 가장 좋은 장소"라고 말하며, "타이베이의 개방성과 민주주의는 디지털 전문가들에게 매우 환영받는 환경을 조성하는 데 큰 도움이 된다"고 덧붙였다.

또한 그녀는 "사이버 보안 및 블록체인 분야뿐만 아니라, 타이베이는 FIDO, 자율주행, 양자 컴퓨팅 분야에 종사하는 사람들에 대한 수요도 높다"고 말했다. Google, Microsoft, AWS, IBM, Meta 등의 기업과 Appier, Gogolook과 같은 스타트업은 모두 타이베이에서 성공적인 비즈니스 모델을 찾아냈다.

일과 삶의 균형, 조화를 추구할 수 있는 타이베이

타이베이는 단순히 우호적인 사회일 뿐만 아니라 삶의 질, 의료 접근성, 언론의 자유, 동성 결혼, 정부 효율성에서도 세계 최고의 국가이다.

이는 YouTube의 공동 설립자인 Steve Chen과 Ethereum의 설립자인 Vitalik Buterin과 같은 수많은 오픈 소스 커뮤니티와 글로벌 기술 전문가들이 Taiwan Employment Gold Card를 소지하게끔 했다.

