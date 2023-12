EdHeroes 리더십 프로그램, 교육계에 큰 반향

트리젠, 리히텐슈타인, 2023년 12월 6일 /PRNewswire/ -- 2024/2025 UNESCO 'Global Education Monitoring' 보고서에 따르면 리더십은 양질의 교육과 개발 및 진보의 핵심 요소다. EdHeroes는 교육, 기업가 정신, 관계, 대인관계 개발의 격차를 해소하기 위해 글로벌 교육 자재 박람회인 GESS Dubai에서 리더십 프로그램을 출시했다.

EdHeroes swung into action with the launch of their Certification and Leadership programs, aimed to redefine the educational landscape.