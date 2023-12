아부다비서 기후 금융 가속화 위한 글로벌 기후금융센터 출범

- 아부다비에서 글로벌 기후 금융 및 시장 설계를 가속화하고 COP28의 유산을 전달하기 위한 새로운 선구적인 글로벌 기후금융센터 설립

- 새로운 형태의 기후 금융을 개척하고 아부다비를 선도적인 글로벌 시장으로 자리매김하기 위해 세계 최고의 연구와 자문 및 기술 아카데미를 수용하는 새로운 지식 허브 역할 기대

- ADGM, ADQ, BlackRock, CIFF, GFANZ, HSBC, Masdar, Ninety One, Word Bank Group 등 9개 글로벌 창립 멤버가 회원 가입 확정

두바이, 아랍에미리트, 2023년 12월 6일 /PRNewswire/ -- 아부다비가 기후 금융 프레임워크와 기술 개발을 가속화하고 아랍에미리트(UAE)와 전 세계에서 이와 관련된 모범 사례를 지지하기 위해 선구적인 '글로벌 기후금융센터(Global Climate Finance Centre, 이하 GCFC)'[http://www.gcfc.com/ ]를 출범한다. GCFC는 투자 흐름을 방해하는 금융 프레임워크와 관련된 주요 걸림돌을 해결하고, 기후 금융을 큰 경제적 부담 없이 쉽게 이용 및 접근 가능한 COP28의 행동 유산으로 만드는 걸 목표로 한다.

