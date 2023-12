FP Markets, FXScouts가 선정하는 Best Forex Trading Tools 수상

시드니 , 2023년 12월 5일 /PRNewswire/ -- FP Markets[https://www.fpmarkets.com/ ]가 FXScouts가 선정하는 Best Forex Trading Tools 2023을 수상하며 다시 한번 자사가 개발한 거래 솔루션의 우수함을 인정받았다. 이번 수상을 포함해 FP Markets는 Ultimate Fintech Awards APAC 2023에서 'Best Trade Execution'와 'Most Transparent Broker'상을 수상하는 등 올해 여러 상을 받았다. 이 명망 있는 상들을 통해 FP Markets는 고객을 위한 최고의 거래 경험을 제공하는 중개업체로서 그 선두 자리를 더욱 확고히 했다. 혁신을 향한 FP Markets의 헌신을 명확히 보여주는 최첨단 거래 툴은 트레이더와 투자자가 세계 금융시장을 더 효율적으로 탐색할 수 있도록 다양한 선택지를 제공한다.



FP Markets Awarded Best Forex Trading Tools 2023 by FXScouts

2019년 설립된 FxScouts.com은 유명하고 높은 평가를 받는 단체로, 트레이더에게 최고 등급의 Forex 중개업체를 알려 준다. 엄격하고 공정한 평가 절차로 전 세계에서 그 입지를 다진 FxScouts.com은 그동안 200곳이 넘는 중개업체에 대한 독립적인 테스트 및 심사를 수행했으며, 광범위한 영향을 끼치는 Forex 중개인 리뷰를 발행했다.

고객은 Trading Central[https://www.fpmarkets.com/trading-central/ ] and Autochartist[https://www.fpmarkets.com/trading-central/ ] 등 다양한 FP Markets의 거래 툴을 활용할 수 있다. 두 가지 모두 자동화된 데이터 분석을 제공하는 강력한 거래 툴로 널리 알려져 있다. 또한 트레이더들은 트레이더 전용으로 설계된 Trading Calculator[https://www.fpmarkets.com/forex-calculator/ ]인 MT4[https://www.fpmarkets.com/platforms/mt4/ ]와 MT5[https://www.fpmarkets.com/platforms/mt4/ ]를 위한 종합 Trader Toolbox[https://www.fpmarkets.com/tools/traders-toolbox/ ]와 MT4, MT5, cTrader[https://www.fpmarkets.com/platforms/ctrader/ ] 등 Trading Platforms[https://www.fpmarkets.com/platforms/ ] 세트를 활용할 수 있다.

FP Markets의 Aaron Hill 콘텐츠 및 교육책임자는 최근 수상한 상과 관련해 "이번 상을 통해 FP Markets는 트레이더와 투자자의 필요를 우선순위에 두고 있다는 점을 특별히 인정받았으며, 우리 팀은 이러한 노력이 인정받았다는 사실이 자랑스럽다"고 소감을 밝히면서 "다양한 거래 툴 중 금융 시장에서 자신감을 갖고 효과적으로 분석 및 거래하기 위해 한 가지를 선택하는 능력은 오늘날 많은 트레이더와 투자자에게 매우 중요한 능력이다. 이제 차트를 살펴보면서 거래 기회를 식별하고 직접 포지션 규모, 차익, 스왑을 계산하는 시대는 지났다. FP Markets를 통해 쉽게 이용할 수 있는 거래 툴을 도입해 거래 프로세스를 간소화할 수 있다"고 덧붙였다.

2005년에 설립된 FP Markets는 주요 자산군에서 거래 가능한 상품 1만여 개를 고객에게 제공하는 다중 규제 중개업체로, 최상위 유동성 공급업체들에 대해 종합 가격을 제시한다. 또한 Consistently Tight Spreads[https://www.fpmarkets.com/forex-spreads/ ], Lightning Execution, Unmatched 24/7 Multilingual Customer Support[https://www.fpmarkets.com/customer-experience/ ], 다양한 Account Types[https://www.fpmarkets.com/account-types/forex-account-types/ ] 등의 서비스로 모든 트레이딩 전략 및 유형에 빈틈없이 대응한다.

FP Markets 소개 :

FP Markets는 18년의 업계 경험을 보유한 다중 규제 외환 및 CFD 중개업체이다.

0.0 pips부터 시작해 경쟁력 있는 은행 간 외환 스프레드를 제공한다.

거래자는 FP Market의 모바일 앱[https://www.fpmarkets.com/mobile-trading-app/ ], MetaTrader 4[https://www.fpmarkets.com/platforms/mt4/ ], MetaTrader 5[https://www.fpmarkets.com/platforms/mt5/ ], WebTrader[https://www.fpmarkets.com/platforms/mt4-and-mt5-for-webtrader/ ], cTrader[https://www.fpmarkets.com/platforms/ctrader/ ], Iress[https://www.fpmarkets.com/iress/ ] 등 강력한 주요 온라인 트레이딩 플랫폼 중 원하는 플랫폼을 선택할 수 있다.

FP Markets는 상시 운영하는 다국어 고객 서비스로 Investment Trends에서 인정받았으며 5년 연속 'The Highest Overall Client Satisfaction Award'를 수상했다.

FP Markets는 Global Forex Awards에서 5년 연속(2019, 2020, 2021, 2022, 2023) 'Best Global Forex Value Broker'상을 수상했다.

FP Markets는 Global Forex Awards 2022와 2023에서 'Best Forex Broker - Europe '상과 'Best Forex Partners Programme - Asia '상을 수상했다.

'상과 'Best Forex Partners Programme - '상을 수상했다. FP Markets는 Ultimate Fintech Awards 2022에서 'Best Trade Execution'상을 수상했다.

FP Markets는 FAME Awards 2023에서 'Best CFD Broker in Africa '상을 수상했다.

FP Markets는 Ultimate Fintech Awards APAC 2023에서 'Best Trade Execution'상과 'Most Transparent Broker'상을 수상했다.

FP Markets의 전체 제품 및 서비스 관련 정보는 https://www.fpmarkets.com/에서 확인할 수 있다.

