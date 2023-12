'상하이의 공예 예술가들' 다큐, 조회 수백만 돌파

상하이, 중국 2023년 12월 5일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- Shanghai Art & Design Academy(이하 SADA)가 제작한 다큐멘터리 시리즈 '상하이의 공예 예술가들(Craft Artists in Shanghai)' 에피소드 8편이 공식 유튜브 채널에서 10월에 공개된 이후 지금까지 100만 회가 넘는 조회 수를 기록했다.

이 다큐멘터리 시리즈는 6년 동안 SADA의 교사들이 학생들에게 촬영을 지도하며 제작했으며 무형 문화유산 장인들과 걸작이 만들어지는 총제작 과정뿐 아니라 최신 기술이 중국 전통 수공예에 미치는 영향 등을 다양한 관점에서 조명한다.

'상하이의 공예 예술가들: 옥 조각(Craft Artists in Shanghai: Jade Carving)' 편에는 SADA의 옥 조각 교수인 Zhao Picheng이 출연해 옥을 찾고, 디자인하고, 정교한 기술로 옥 조각을 제작하는 전 과정을 집중 조명한다.

Han Tianheng Art Museum의 Han Huizhi 예술 감독은 '상하이의 공예 예술가: 벼루 조각(Craft Artists in Shanghai: Ink Slab Carving)' 편에 출연하며, 이 에피소드는 재료 선택부터 디자인, 제작, 벼루 전시까지 그를 따라가며 '오늘의 공예품이 내일의 전시품'이라는 생각을 전달한다.

디지털 시대에 기술이 중국 전통 수공예에도 큰 영향을 미치고 있는 가운데 다큐멘터리는 '상하이의 공예 예술가들: 디지털 트윈(Craft Artists in Shanghai: Digital Twin)' 편을 통해 기술이 공예에 어떻게 영향을 미치고, 심지어 힘을 실어주고 있는지에 대해서도 집중 조명한다. 제작진은 SADA의 옥 조각 장인 Wang Caiyun과 Center for Digital Accumulation and Cultural Communication of Intangible Heritages의 Xu Hao를 인터뷰하고, 옥 조각 공예와 현대 디지털 기술이 어떻게 충돌하는지도 소개했다.

다큐멘터리 시리즈 메가폰을 잡은 Lin Ying 감독은 "장인 정신은 한 국가의 역사와 문화를 하나로 묶어주는 방법 중 하나"라며 "이 다큐멘터리를 전 세계의 전통 장인 정신을 사랑하는 시청자들에게 선보일 수 있게 되어 영광이고, 오랜 시간 기술을 연마해 온 중국 전통 예술가들을 이해하고 그들과 소통하며 중국 문화의 매력을 느낄 수 있는 사람들이 더 늘어나길 바란다"고 말했다.

이 다큐멘터리는 Shanghai Television과 China Educational Television에서 방영되었으며, 9월에 열린 2023 Shanghai Education Expo와 10월 브라티슬라바의 Slovak National Museum에서 International Tour Exhibition of Chinese Traditional Fine Arts의 일부로 열린 '화려한 예술과 공예: 상하이 무형 문화유산 전시회(Brilliant Arts and Crafts: Exhibition of Shanghai Intangible Cultural Heritage)'에서 소개되었다.

출처: Shanghai Art & Design Academy