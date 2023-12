CSG 회장, 중국 웨강아오 대만구의 전력 공급 품질 세계적 수준 도달

광저우, 중국 2023년 12월 5일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- Xinhuanet North America 보도: China Southern Power Grid(CSG)의 Meng Zhenping 회장이 12월 4일에 진행된 제5회 World Media Summit Think Tank Report Release Ceremony and Seminar에서, 웨강아오 대만구의 전력 공급 품질이 19개의 전력선 건설과 누적 3조kWh 이상의 송전으로 세계 선진 수준에 다다랐으며 해당 지역의 개발을 촉진하고 있다고 밝혔다.



Meng Zhenping, Chairman of China Southern Power Grid Co.,Ltd, delivered a speech at the think tank report release ceremony & seminar on December 3, 2023. Photo courtesy of the event organizer