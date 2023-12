Huawei, Global Peter Drucker Forum과 파트너십 체결

-- 파트너십 통한 유럽 중소기업 지원 나서

빈 2023년 12월 5일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- Huawei가 12월 1일 막을 내린 제15회 연례 Global Peter Drucker Forum에 참가해 처음으로 유럽 스타트업을 위한 사이드 워크샵을 개최했다. Huawei는 2025년까지 전 세계에서 1만 개의 스타트업[https://www.huaweicloud.com/intl/en-us/news/20220915142148666.html]을 육성하고, 2027년까지 유럽에서 1000개의 스타트업을 육성하겠다는 약속의 일환으로 이번 교육 캠프를 마련했다.

Global Peter Drucker Forum[https://www.druckerforum.org/home/]은 1909년 빈에서 태어난 경영 전문가 고(故) Peter Drucker의 경영 철학을 기리는 국제 콘퍼런스다. 매년 세계적인 비즈니스 리더와 석학들이 모여 모범 경영 사례를 논의하는 이번 콘퍼런스는 올해 '창의적인 회복탄력성 - 불연속성의 시대 선도"라는 주제로 진행됐다.



Huawei's Radoslaw Kedzia (right and also top screen) speaking at the Global Peter Drucker Forum