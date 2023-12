오만, 그린 수소 액화 수출 위한 공동 인프라 계획 발표

두바이, 아랍에미리트, 2023년 12월 4일 /PRNewswire/ -- 오만 에너지광물부(Ministry of Energy and Minerals)와 Hydrogen Oman(이하 Hydrogen)이 암스테르담 항구(Port of Amsterdam), Zenith Energy Terminals, GasLog와 공동연구협약(Joint Study Agreement, JSA)을 체결했다. 오만에서 생산된 그린 수소를 시장에 공급하기 위한 액화수소 수출 경로 개발에 같이 협력하기로 한 것이다.

