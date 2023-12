몽골, 3억 5천만 달러 규모의 채권 발행으로 국가 평판 높아져

울란바토르, 몽골, 2023년 12월 4일 /PRNewswire/ -- 몽골은 지난 11월 28일 2024년 3월에 만기 되는 3억 9260만 달러 규모의 채권에 대한 입찰 및 상환 자금을 조달하는 부채 관리 활동의 가격을 책정했다. 해당 거래의 목적은 (i) 단기 만기물 처리, (ii) 국가 부채 보유 기간 연장, (iii) 비용 절감, (iv) 국제 부채 자본 시장에서 현명한 발행자로서 몽골의 입지를 강화하는 것이었다.

광범위한 국제 로드쇼를 통해 몽골 재무부(Ministry of Finance and Bank of Mongolia)와 Bank of Mongolia의 대표단은 싱가포르, 홍콩, 중동, 런던, 유럽 대륙 및 미국에서 온 100명이 넘는 글로벌 투자자와 이야기를 나누었다. 회의에서는 몽골의 미래를 주도할 주요 인프라 프로젝트 개발과 거시경제 및 대외 안정성을 유지하기 위한 정책, 몽골의 부채 관리, 다각적이고 지속 가능한 경제를 향한 몽골의 길인 Vision 2050에 대한 소통이 이루어졌다.

미화 3억 5천만 달러 규모의 7.875% 2029년 만기 신규 채권 발행 및 입찰은 명시된 모든 목표를 달성하여 연간 이자 비용을 300만 달러 이상 줄이고 다음 만기인 2026년 4월까지 몽골의 국제 채무에 자금을 지원했다. 신규 채권은 주문장이 최고 미화 42억 달러에 달하고 293개의 투자자가 참여하는 등 매우 강력한 투자자 수요를 충족시켰다. 주문장의 12배 초과 청약 덕분에 신규 발행 프리미엄 없이 몽골의 유통 시장 수익률과 동일한 가격으로 책정할 수 있었다. 참여 투자자의 22%는 미국에, 32%는 유럽과 중동에, 46%는 아시아에 거주하고 있다.

Javkhlan Bold 재무부 장관은 "코로나19, 국경 폐쇄, 금리 인상, 인플레이션, 지정학적 갈등 등으로 어려운 시기에 몽골은 2021년, 올해 초, 그리고 이번 거래까지 세 차례의 거래를 통해 모든 단기 만기를 성공적으로 해결했다. 실제로 몽골은 코로나19 위기에서 더욱 강해졌으며, 강력한 수출 성장을 발판으로 경제 상황을 안정화했다. 세계적인 수준의 Oyu Tolgoi 지하 구리 광산의 개장과 중국으로 향하는 여러 중장비 철도 건설은 수출량과 운송 효율성을 높이는 데 도움이 될 것이다. 매우 성공적인 이 거래는 몽골이 글로벌 채권 투자자에게 믿을 만하고 신뢰할 수 있는 발행국으로 인정받고 있음을 여실히 보여준다. 전 세계 채권 투자자들은 이러한 노력을 인정하여 신중하고 신뢰할 수 있는 발행국으로서 몽골의 위상을 다시금 확인할 수 있었다"고 전했다.

몽골은 이 거래를 통해 13.7배의 초과 청약과 미연방 기금 금리 대비 단 260 만분율이라는 기록적으로 낮은 스프레드를 수립했다. 이는 몽골이 싱글 B 등급의 국채 발행자 중 역대 최저 쿠폰을 획득했던 2021년 거래 기록을 잇는 것이다.

글로벌 채권 투자자를 통해 몽골의 명성을 드높여 개방은 물론 농업 부문과 관광 산업 등 경제 다각화를 위한 외국인의 직접 투자 기회에 대해 소통할 수 있도록 플랫폼이 제공될 예정이다. 몽골의 에너지 자립을 줄이고 수력 발전을 늘리기 위한 노력도 이어지고 있다. 몽골은 또한 2.6테라와트의 막대한 재생 에너지 잠재력을 보유하고 있다. 외국인 투자는 몽골이 이 잠재력을 활용하여 기후 목표를 달성하고 더 나은 지구를 만드는 데 도움이 될 것이다.