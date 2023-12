International Copyright Enforcement Forum 개최

-- 한국 및 필리핀 정부와 ACE가 공동 주관

마닐라, 필리핀 2023년 12월 4일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- Alliance for Creativity and Entertainment(ACE), Motion Picture Association(MPA), 필리핀 지식재산청(Intellectual Property Office of the Philippines, IPOPHL), Korea Copyright Protection Agency(KCOPA)가 공동 주최한 International Forum on Copyright Enforcement가 지난주 진행됐다. 이번 행사에는 정부 관계자 및 콘텐츠 업계 종사자 70여 명이 참석했다.

이번 포럼은 IPOPHL과 필리핀 국가 지식재산권 위원회(National Committee on Intellectual Property Rights, NCIPR)가 주관한 IP Enforcement Summit의 일환으로 진행되었다. 이번 행사 동안 참가자들은 디지털 저작권 침해 방지 전략, 효과적인 소비자 메시지, 사이트 차단의 유효성에 대해 논의했다. 이러한 논의는 IPOPHL의 사이트 차단 프로그램 출시에 앞서 준비 단계의 역할을 수행했다.

IPOPHL의 Rowel Barba 국장은 "임의적 사이트 차단 메커니즘은 불법 사이트에 대한 접근을 철저히 차단하고 우리 경제를 견인하는 창의성을 보호할 것이다. 우리는 창작자의 권리와 소비자의 요구 간에 균형을 유지하는 한편 고유한 고가치 콘텐츠의 지속적인 생산 및 IP에 대한 존중을 촉진하는 환경을 구축한다는 공동의 목표를 달성하고자 한다"고 전했다.

그는 이어 "우리는 독자, 소비자, 그리고 사회 구성원으로서 이러한 환경에 영향력을 행사할 수 있다. 독창적인 작품에 대한 지지, 모든 형태의 불법 복제에 대한 거부, 불법 복제의 유해한 영향에 대한 인식 확대를 통해 함께 변화를 이끌어낼 수 있다"고 덧붙였다.

MPA의 부사장 겸 글로벌 콘텐츠 보호 책임자를 맡고 있는 ACE의 Jan van Voorn 대표는 전 세계 온라인 불법 복제 서비스 범죄 집단에 대응하기 위해 글로벌 콘텐츠 업계가 단합해야 할 필요성을 강조했다.

Jan van Voorn 대표는 "필리핀 및 한국 정부와 긴밀한 협력을 통해 글로벌 창작 업계를 보호할 기회를 얻게 되어 기쁘다"고 말하면서 각각 2022년 및 2023년 초에 ACE가 IPOPHL 및 KCOPA와 체결한 MOU를 언급했다.

지난해 필리핀 미디어 및 엔터테인먼트 기업 최초로 ACE에 가입한 GMA Network Inc.는 임의적 사이트 차단 이니셔티브 출범에 지지를 표했다.

GMA Network, Inc.의 국제 운영 책임자인 Joseph Francia 수석 부사장은 "모든 이해관계자 간 협업은 창작 업계의 지식재산권 보호를 위한 우리의 결심과 노력을 나타낸다. 혼자서는 불가능하지만, 공동의 노력을 통해 급격히 증가하고 있는 필리핀 내 온라인 불법 복제 문제를 보다 효과적으로 해소할 수 있을 것이라고 확신한다. 임의적 사이트 차단 메커니즘의 출범은 이를 위한 중요한 발걸음이다"라고 말했다.

Alliance for Creativity and Entertainment 소개

Alliance for Creativity and Entertainment(ACE)는 합법적 창작 시장의 보호 및 디지털 불법 복제 근절을 위해 노력하는 선도적인 글로벌 단체다. ACE는 형사 입건, 민사 소송, 정지 명령 등을 통해 불법 복제 문제를 해결하는 포괄적 접근법을 바탕으로 불법 스트리밍 서비스, 미허가 콘텐츠 소스 및 그 운영자를 대상으로 다양한 글로벌 집행 조치를 성공적으로 수행했다. ACE는 스포츠 채널 및 협회를 포함한 50개 이상의 글로벌 미디어 및 엔터테인먼트 기업이 제공하는 전문지식과 자원을 활용하며 MPA의 콘텐츠 보호 활동의 지원을 받는다. 이를 통해 핵심 저작권 및 엔터테인먼트 산업의 글로벌 성장을 촉진하는 창의성과 혁신을 보호하고 있다. 현재 ACE의 이사회는 Amazon, Apple TV+, NBCUniversal, Netflix Studios LLC, Sony Pictures Entertainment, Paramount, Walt Disney Studios Motion Pictures 및 Warner Bros로 구성되어 있다. MPA의 회장인 Charles Rivkin 최고경영자(CEO)가 ACE 회장을 역임하고 있다.