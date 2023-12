-- SUPCON 창립 30주년 기념행사

항저우, 중국 2023년 12월 4일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 11월 23일 SUPCON(688777.SH, SUPCON.SW)이 '새로운 지평, 함께하는 미래(Embracing the New Horizon, Towards the Shared Future)'를 주제로 Hangzhou Olympic Sports Center에서 창립 30주년 기념행사를 진행했다. SUPCON 그룹 임직원 6000명이 이번 행사에 참여해 기쁨을 나눴다. 온라인 라이브 방송 참가자도 10만명이 넘었다.

항저우에 있는 빈장 첨단 산업 지구의 Gao Chong 부시장, SINOPEC 정보 및 디지털 전환 관리부의 Wang Zizong 총괄 매니저, Phoenix Contact China의 Gu Jiandang 총괄 매니저 등이 개회식에서 축사를 했다. SUPCON 창립자인 Chu Jian는 '앞서나가는 회사, 우수한 성과(Moving Forward, Achieving Excellence)'라는 제목의 기조연설을 하고, 지난 30년 동안 SUPCON과 함께한 모든 이에게 감사를 전했다. 특히 "미래는 불확실성으로 가득하지만, SUPCON은 고객과 사회를 위한 가치를 창출하고, 어렵지만 옳은 길을 선택하고, 집중력과 단단함을 잃지 말고, 열정과 탁월함의 가치를 중시하고, 열린 자세로 협력해야 한다"고 강조했다.

그다음 프로그램은 '산과 바다를 넘어(Crossing Mountains and Seas)', 'Embracing High in Clouds ', 'Dancing with the Stars' 등 3개 챕터로 구성되었다. SUPCON의 성장은 중국의 빠른 도시화 및 산업화를 반영한다. 30년 전부터 '더욱 스마트한 산업, 더욱 편리한 삶(make industry smarter, make life easier)'이라는 SUPCON의 비전은 '산업 역량을 강화한다'는 중국의 이니셔티브와 궤를 같이했다. 그리고 SUPCON은 중소규모 화학 프로젝트, 100만톤 규모 에틸렌 플랜트와 1,000만톤 규모 정유 단지를 위한 MAC 프로젝트, 스마트시티 메가프로젝트를 비롯해 다양한 국가 전략 프로젝트를 진행해 왔다. 오늘날 SUPCON은 국민 기업이자 글로벌 기업으로서 다양한 산업 파트너와 새로운 과제를 해결하며 30000개 이상의 공정 산업 클라이언트를 지원하고 있다. 이번 행사에서는 주요 파트너들이 SUPCON 30주년 기념 도장을 찍는 행사도 진행하며, 글로벌 파트너들과 함께 새로운 미래를 그려 나가겠다는 포부를 드러냈다.

11월 24일에는 저장성 경제정보기술부(Economy and Information Technology Department of Zhejiang), 저장성 상업부(Department of Commerce of Zhejiang), 항저우 시의회 및 관련 부서의 주재하에 '인공지능, 친환경, 안전'을 주제로 한 IMPACTS Industry Conference & Exhibition이 개최됐다.

빈장 첨단 산업 지구의 Zhang Dengfeng 당의회 서기와 저장성 경제정보기술부 Li Min 국장이 개회사를 하고 감사 인사를 전했다. 디지털 경제 발전에 따른 기회를 포착하고, 기술 자급 능력을 갖추고, 제조업의 디지털 전환을 적극적으로 지원해 달라는 당부도 남겼다.

'디지털 시대의 지속 가능한 고품질 개발(Sustainable High-Quality Development in the Digital Era)'을 주제로 한 본회의에서 중국 공학 학회 위원인 Li Peigen 화중과기대학교 교수는 'AI가 제공하는 첨단 그 이상의 가치(Surpass the Advanced with AI Assistance)'라는 제목의 보고서를 발표했다. 특히 꼭 필요한 부분만 인간이 개입하고 나머지는 AI로 처리할 수 있는 디자인 분야에서 생성형 AI의 잠재력을 강조했다. 또한 Li Peigen 교수는 AI 혁신으로 제조 활동을 체계화 및 최적화할 수 있다는 견해도 밝혔다.

중국 공학 학회 위원인 Qian Feng 화둥이공대학교 교수는 '원자재 산업의 디지털 전환을 위한 디지털 리얼리티 통합'이라는 제목의 보고서를 발표했다. 그는 특히 AI 의사결정 지원, 자동 운전, 스마트 HSE 관리 등을 통한 생산 체인, 공급 체인, 밸류 체인의 시너지를 강조했다. 이를 통해 친환경, 저탄소, 고품질, 고효율 생산 시스템을 구축할 수 있다는 의견이다.

ARC Advisory 동남아 지부의 Bob Gill 총괄매니저는 '공정 산업의 디지털 전환 트렌드(Digital Transformation Trends in the Process Industries)'라는 제목으로 연설을 했다. 그는 비즈니스 모델 구축과 역량 확보 과정에서 디지털 기술의 중요성을 강조하면서, 현대식 관리 시스템으로 디지털 전환을 뒷받침할 수 있다는 견해를 밝혔다. IT와 OT 양쪽에서 새로운 기술을 적극 활용하고, 민첩성과 유연성과 탄력성을 높여 경쟁력을 확보해야 한다고 강조했다.

SUPCON Technology의 회장이자 최고경영자(CEO)인 George Cui Shan은 '공정 산업의 지능형 플랜트 활용 방안(Exploration & Practice of Intelligent Plant in Process Industries)'을 주제로 기조연설을 했다. 기존 기업들이 자동화, 디지털화, 인공지능 역량을 강화하고, 1 플랜트 운영 시스템, 2 자동화(공정 자동화 + 비즈니스 자동화), N 애플리케이션을 의미하는 SUPCON '1+2+N' 스마트 엔터프라이즈 아키텍처를 도입해야 한다고 강조했다. 지능형 운영 관리 및 컨트롤 시스템(OMC)을 '컨트롤 베이스'로, 첨단 공정 엔지니어링 엑스퍼트(APEX)를 '모델 베이스'로, 기구, 장치, 장비 인지 시스템(PRIDE)을 '인지 베이스'로 하여 플랜트의 상호 연결성을 높이는 데이터베이스 운영 시스템이다. 모든 자산과 데이터가 피부와 신경계처럼 하나로 연결되며, 생산 공정과 사업 운영의 측정, 제어, 예측이 가능해진다.

China Institute of Electronic Technology Standardization, Petro-Cyber Works Information Technology, SUPCON Technology가 함께 작성한 '공정 산업의 미래 플랜트 트렌드 인사이트( Insights into Future Plant Trends in Process Industries)' 백서도 공개되었다. 석유, 가스, 석유화학, 화학, 에너지, 비철금속, 철강, 식음료, 제약 등 공정 산업의 주요 문제를 다루는 백서로, 업계의 우선순위와 이슈를 자세히 살피고, 표준 대응 방안을 요약하고, 미래 플랜트 트렌드에 대한 인사이트를 제공하고, 지능형 플랜트 공정 자동화(PA) + 비즈니스 자동화(BA)의 주요 사항을 체계적으로 정리했다.

'기존 산업의 디지털 기술 통합과 미래를 향한 협력(Integrating Digital Technologies in Traditional Industries, Advancing Together in the New Era)'을 주제로 한 패널 토론회도 진행되었다. China Machinery Industry Federation Expert Committee의 Zhu Sendi 명예 위원장, China Petroleum and Chemical Industry Federation Pang Guanglian 사무차장, SINOPEC 정보 및 디지털 전환 관리부의 Wang Zizong 총괄 매니저, SK 지오센트릭의 Cai Lianchun 글로벌 VP, Zhejiang NHU의 Hu Baishan 부회장 겸 대표, SUPCON Technology의 George Cui Shan 회장 겸 CEO 등이 중국의 미래 산업화 전략에 대한 다양한 인사이트를 제공했다. 또한, 이들은 혁신 생산, 지능형 제조, 인공지능, 지속 가능한 개발, 저탄소 정책, 글로벌 비즈니스 계획 등 다양한 문제에 대해 이야기했다. 이번 토론회는 최근 산업 현황을 심층적으로 분석하고 미래 개발 트렌드를 예측하며 지속 가능한 고품질 개발을 위한 업계간 협업을 강조했다.

오후에는 스마트 제조, 생태학적 공동건설, 저탄소 빌딩, ICC(Industrial Control Chip)를 다룬 4개 세션이 동시에 진행되었다. 일선의 전문가, 학자 및 MIIT, ITEI, Jiangsu Association of Automation, NAMUR, OPAF, CNPC, Tongkun Group, Daikin Fluorochemical, Luzhou Laojiao Group, Hobre Instruments, Petro-Cyber Works Information Technology, DMS Corporation, EPEC, Lenovo, ABB Measurement & Analytics China, Rockwell Automation China, Dahua Technology, Alibaba Group, ARC Advisory Group, TTWisdom, gongkong Data Technology 등 유명 기관, 조직, 기업의 대표단이 참여했다.

콘퍼런스 진행과 동시에 SUPCON과 20개 파트너는 자동화, 디지털화, 지능형 플랜트를 중심으로 한 제품, 솔루션, 기술, 성공사례를 선보였다.

회사가 오랫동안 지켜온 색깔을 바탕으로 미래의 빛을 바라보며 SUPCON은 글로벌 파트너들과 함께 다시금 찬란한 목적지를 향한 기나긴 항해에 나설 준비를 하고 있다.

