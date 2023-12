중국 국가전망공사, COP28 참여해 녹색지향적 에너지 전환 행동 촉구

두바이, 아랍에미리트 2023년 12월 4일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 지난 11월 30일 United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)의 제28회 Conference of the Parties (COP28)가 아랍에미리트 두바이에서 진행됐다. 이번 회의 첫 번째 날에는 중국 국가전망공사(State Grid Corporation of China)가 중국 에너지 기업을 대신해 '혁신적 개발 주도 및 글로벌 거버넌스에 대한 기여: 중국의 환경오염 및 탄소 배출 감소 시너지 효과를 위한 정책 및 관행(Leading the Development Innovatively and Contributing to the Global Governance -- Policy and Practice of Synergizing the Reduction of Pollution and Carbon Emissions in China)을 주제로 한 중국 측 행사에서 State Grid Corporation of China Report on Promoting the Action for Green-oriented Transition of Energy를 발표했다. 이번 보고 내용에는 '친환경 발전의 새로운 트렌드 이해', '녹색지향적 에너지 전환은 글로벌 친환경 발전의 보편적인 선택', '중국 국가전망공사는 녹색지향적 에너지 전환 행동을 촉구한다', '공유된 청정 및 저탄소 에너지 미래를 위한 동행' 등으로 구성됐다. 또한 보고 내용에는 인류를 위한 공유된 미래가 기반된 사회라는 개념과, 녹색지향적 에너지 전환을 촉구하고 함께 깨끗하고 아름다운 세상을 만들어가기 위한 United Nations Framework Convention on Climate Change 및 Paris Agreement를 종합적으로 준수한 중국 국가전망공사가 어떻게 긍정적인 기여를 했는지 체계적인 설명이 담겼다.

에너지는 중요한 자원 토대이자 국제 경제 및 사회 발전이 원동력이다. 안전하고 신뢰할 수 있는 에너지 공급을 보장하고 지속 가능한 친환경 발전을 촉진하는 방법은 전 세계 공동의 이익에 관한 문제이다. 전력망은 에너지 보존과 활용, 최적의 배분, 수요와 공급 연결에 필요한 플랫폼이다. 세계에서 가장 큰 공공 시설 사업으로서 중국 국가전망공사는 '깨끗함과 저탄소를 지향점으로, 에너지 공급 보장을 기본 토대로, 에너지 안보를 비결로, 에너지 독립을 근간으로, 에너지 혁신을 원동력으로, 에너지 보존 및 효율 개선을 촉진제로 활용"이라는 필수 원칙을 준수하고 내세우며, '다리'이자 '연결 고리'로서 전력망의 역할을 수행하고 녹색지향적 에너지 전환의 옹호자, 개척자, 리더가 되기 위해 노력하고 있다. 이를 통해, 더 좋은 삶을 제공하고, 아름다운 중국에 더 힘을 실어주고, 전 세계 녹색지향적 에너지 전환에 지혜와 힘을 더해주고 있다.