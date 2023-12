제1회 China Int'l Supply Chain Expo, 베이징서 개최

베이징 2023년 12월 4일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 지난 11월 28일, '공유 미래를 위한 세계 연결(Connecting the World for a Share Future)'을 주제로 한 제1회 China International Supply Chain Expo(CISCE)가 Li Qiang 중국 총리의 개막식 기조연설과 함께 베이징에서 개막했다.



China lnternational Supply Chain Expo

이번 박람회에는 Joko Widodo 인도네시아 대통령, Luis Lacelle Pou 우루과이 대통령, Ngozi Okonjo-Iweala WTO 사무총장, Rebeca Grynspa UNCTAD 사무총장, Wang Binying 세계 지식 재산권 기구(WIPO) 부국장, International Trade Center의 Pamela Coke-Hamilton 상임 이사 등도 온라인으로 기조연설을 전했다.

International Chamber of Commerce의 John W.H. Denton 사무총장, 중-영 비즈니스 위원회(China-Britain Business Council)의 Sherard Cowper-Coles 회장, People's Insurance Company (Group) of China Limited의 Wang Tingke 회장 또한 개회식에서 연설을 전하며 자리를 빛냈다. 이번 행사에는 90여 개 국가 및 지역에서 1100명 이상의 참관객이 CISCE 개회식에 참석했다.

11월 28일부터 12월 2일까지 진행되는 이번 박람회는 중국 국제 무역 촉진 위원회(China Council for the Promotion of International Trade, CCPIT)가 주최하고 United Nations Conference on Trade and Development, World Intellectual Property Organization, International Trade Center, International Chamber of Commerce가 후원하는 행사다.

이번 행사는 전 세계 첫 번째 공급망을 주제로 한 국가 차원의 박람회로써 세계에 높은 수준의 개방을 촉진하는 새로운 창구를 구축하고, 중국과 해외 기업체 간 교류를 촉진하는 한편, 산업, 교육 및 연구 간 협업을 장려하여 새로운 발전 유형을 구축하는 플랫폼으로 자리 잡는 것을 목표로 한다.

이번 전시회 장소는 총면적 10만 제곱미터에 달하며 스마트 카, 친환경 농업, 친환경 에너지, 디지털 기술 및 건강한 삶과 관련된 공급망 전시관과 공급망 서비스 전시 공간으로 이루어져 있다.

이번 전시에는 515개에 달하는 중국 및 해외 기업과 기관이 참가하여 업스트림, 미드스트림, 다운스트림 공급망의 주요 연결 고리에서 신기술, 신제품 및 새로운 서비스를 전시하는 데 중점을 두고 있다. 한편, 해외 참가 업체는 전체 참가 업체의 26%를 차지한다.