Xinhua Silk Road: 산둥성 룽청시, 친환경 해양 개발 추진에 앞장

베이징 2023년 12월 4일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 중국 산둥성 동부에 위치한 룽청시는 해양 경제 활성화를 목적으로 생태 보존과 친환경 개발에 전념하고 있다. 이를 위해 룽청시는 '자원 복원 + 생태 양식 + 품질과 효율성'을 결합한 생태 해양 목장 건설을 추진 중이다.

Xunshan Group의 Lu Longfei 연구개발(R&D) 센터장은 "Xunshan Group 전복 종자 공장에서 독자적으로 양식한 'Xunshan 1호'는 중국 최초로 저온에 강한 전복 종"이라며 "이 종은 성장 속도가 빠르고 생존율이 높아 중국 북부, 특히 산둥성 전복 전체 공급량의 약 60%를 차지한다"고 설명했다.

최근 몇 년 동안 룽청은 친환경적 녹색 해수 양식을 개발하기 위해 천해 '생태통합양식(integrated multi-trophic aquaculture, IMTA)' 모델을 추진 중이다. 이 모델은 유엔 식량농업기구(Food and Agriculture Organization of the United Nations)에 의해 전 세계적으로 증진됐다. Xunshan Group의 Bian Dapeng 해양 목장 운영 책임에 따르면 IMTA 모델은 무(mu·약 0.067헥타르)당 평균 소득을 20~30% 올려줄 뿐 아니라 수중 환경을 더욱 효율적으로 활용하고 생태적 지속 가능성을 촉진해주는 장점을 갖고 있다.

룽청시는 '해양 탄소 흡수원(marine carbon sink)'과 관련된 금융 상품을 혁신하기 위한 노력을 배가해왔다. 중국 최초로 '해양 탄소 흡수원 대출'이 시작됐고, China Life Property & Casualty Insurance 룽청 지점은 해조류 층 탄소 흡수원 지수 보험 출시에 앞장서며 해양 생태 보호를 위한 금융 지원에 새로운 지평을 열었다.