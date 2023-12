Deloitte India, 급여아웃소싱을 위한 파트너십 체결

-- Ramco Systems와 파트너십 체결 발표

-- 조직의 생산성과 효율성을 향상하기 위해, 강력한 기술을 활용한 포괄적인 글로벌 급여아웃소싱 서비스를 제공

첸나이, 인도, 2023년 12월 1일 /PRNewswire/ -- Deloitte Touche Tohmatsu 인도 법인이 선도적인 글로벌 급여아웃소싱(payroll) 플랫폼 업체인 Ramco Systems와 전략적 파트너십을 체결했다. 이번 파트너십은 Ramco의 혁신적인 급여 플랫폼과 Deloitte의 전문 자문 및 관리 서비스를 융합하여 운영, 컴플라이언스, 매끄러운 사용자 경험 및 150여 개국에 걸친 포괄적인 서비스를 보장하는 통합된 단일 급여 아웃소싱 솔루션을 제공할 예정이다.

(L-R) Rohit Mathur, SVP & SBU Head – HR and Payroll, Ramco Systems, and Gokul Chaudhri, President, Tax, Deloitte Touche Tohmatsu India LLP, during the signing ceremony at the Deloitte office in Bengaluru, India