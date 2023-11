2023 WISE Summit, 성황리에 폐막

-- 한 인공지능 전문가는 '우리는 새로운 인텔리전스 시대의 여명기에 있다'라고 평가

-- 교육 분야 인공지능에 대한 주요 사고 리더, 혁신가, 젊은 체인지 메이커들의 다양한 관점이 소개돼

도하, 카타르 , 2023년 11월 30일 /PRNewswire/ -- 생성형 인공지능 전문가이자 Tamang Ventures의 창립자인 Nina Schick는 오늘 폐막한 제11회 세계 교육 혁신 서밋(WISE Summit)[https://www.wise-qatar.org/ ]에서 기계가 삶의 방식과 일하는 방식을 근본적으로 바꾸고 심지어 인간이 된다는 것이 어떤 의미인지 경험하려 하는 지금, 세계는 인류 진화의 전환점에 서 있다고 말했다.

Shick은 기하급수적으로 발전하는 인공지능 시스템의 역량을 언급하며 '혁명이라 칭할 수 있는 새로운 지능의 시대에서 기계와 인간이 함께 일하는 공생 관계가 자연스러워질 것이다'라고 말했다.

'디지털 시대의 비판적 사고: 인공지능, 정보 문해, 그리고 허위 정보와의 전쟁('Critical Thinking in the Digital Age: AI, Information Literacy, and the Battle Against Disinformation)'의 주제로 진행된 마스터 클래스에서는 하마드 빈 칼리파 대학 중동학 조교수인 Marc Owen Jones는 교육 체계가 가짜정보를 구분하고 맞서 싸우는 데에 있어 직면하는 과제들을 파고들고 인공지능 생성 선전물을 해결하는 방법에 대해 조언했다.

'공익을 위한 인공지능(AI for Common Good)' 패널에서는 차세대 리더와 문제 해결사들을 양육하는 데에 있어 연구, 교육, 정치, 인류학, 그리고 미디어 분야에서의 인공지능의 종합적인 영향을 탐구했다. 교육 및 고등교육부 장관Buthaina bint Ali Al Jabr Al Nuaimi는 인공지능을 교육 체계에 접목하고 있는 카타르의 노력과 미래 계획을 강조하며 '카타르는 K-12 인공 지능 교육 과정을 도입한 얼리 어답터 중 하나이다. 이 교육 과정은 점점 더 많은 인공기능 기술과 기량을 필요로 하는 노동력에 대응할 수 있도록 학생들을 준비시키는 것이 목적이다'라고 언급했다.

Wolfram Group의 공동 창립자이자 최고 경영자인 Conrad Wolfram은 폐회식에서 인공지능 시대에 컴퓨팅 사고력의 중요성에 대한 기조연설을 진행했다. 그는 연설에서 비판적 사고와 창의력을 키우기 위한 수학적, 컴퓨팅적인 방법의 상호 연관성을 살펴보고, 현실 세계의 문제를 해결하기 위해 교육 시스템에서 컴퓨팅 도구의 활용을 우선시하는 방향으로 나아가야 한다고 주장했다.

한편, 이틀에 걸쳐 진행된 이번 서밋에는 7000명에 가까운 교육계 관련자, 혁신 및 기술 분야의 저명한 전문가, 그리고 젊은 개척자들이 한데 모여, 글로벌 교육 시스템에서 안전하고 윤리적이며 효과적인 인공지능의 도입에 대한 논의를 나누었다.

문의: media@wise.org.qa

로고: https://mma.prnasia.com/media2/2287476/WISE_Logo.jpg?p=medium600