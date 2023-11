2023년 Understanding China Conference 광저우에서 개최

광저우, 중국 2023년 11월 30일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 중국 국가혁신 및 발전전략연구회(China Institute for Innovation and Development Strategy, CIIDS)가 주최하는 2023 "Understanding China" International Conference[https://youtu.be/j8NkP3BXZdI?si=9rdX-MnHQ2J0JIO1]가 12월 1일부터 3일까지 광저우에서 개최된다. '전례 없는 글로벌 변화 속 중국의 새로운 노력 – 이익의 융합 강화 및 미래를 공유하는 공동체 구축(China's New Endeavors Amid Unprecedented Global Changes—Expanding the Convergence of Interests and Building a Community of Shared Future)'이라는 주제로 열리는 이번 회의에서는 저명한 정치인, 전략가, 학자, 기업가, 중국 주재 외국 외교관, 국제기구 대표, 중국 주재 다국적 기업 대표 등이 한자리에 모여 중국 정부 관계자와 학자, 기업가들과 대화를 나눌 예정이다.

 

이 회의는 단편 영상 컬렉션 및 전시회, 기조연설, 그리고 중국의 이야기를 영어로 바꿔 들려주는 등 소통을 촉진하기 위한 여러 활동이 준비되어 있으며, 중국의 현대적인 이미지를 보여주는 일련의 다큐멘터리도 공개할 계획이다.

단편 영상 컬렉션 및 전시회인 '젊은이의 눈에 비친 중국 – 중국 및 외국 단편 영상 상영 및 시상식(China in the Eyes of the Young —Chinese and Foreign Short Videos Screening and Award Ceremony)'는 해외의 우수한 자원을 모아 전 세계 청년들로 하여금 중국의 이야기에 집중하고 이를 전파하는 것을 열정적으로 주도할 수 있도록 촉진하는 것을 목표로 한다. 이번 행사는 청년 크리에이티브 팀, 주요 대학 및 개인들을 초청하여 글로벌 비전을 담은 우수한 단편 영상 작품을 수집할 예정이다.

이번 회의 기간 동안, CIIDS는 China Global Television Network (CGTN)와 협력하여 서로 다른 배경을 가진 저명한 내빈들이 각자의 관점에서 중국을 이해하는 방법에 대해 토론하는 특별한 행사를 공동 주최할 예정이다. 이 행사에는 Yves Leterme 전 벨기에 총리, 문정인 한국 세종연구소 이사장, Martin Jacques 유명 중국 전문가, Mushahid Hussain Syed 파키스탄 상원 국방위원회(Defense Committee) 위원장, Wang Jian 중국 공학 아카데미(Chinese Academy of Engineering) 소속 학술 위원, Vikram Channa Discovery Networks Asia-Pacific 콘텐츠 부사장이 참가한다.

Stories of China Retold in EnglishChallenge는 올해 회의에서 새로운 활동을 선보일 예정이다. 이번 행사에서는 청년들이 영어 낭송, 창의적인 연설, 극적인 독백, 또는 중국어 재능을 선보이면서 중국 문화를 홍보할 수 있는 플랫폼을 제공한다. 2020년부터 지금까지 이 이니셔티브는 전 세계에서 30만 명 이상의 청년들을 집결시켰다.

CIIDS와 Discovery Channel가 공동으로 준비한 An Exchange On China는 새로운 시대를 맞이하여 국제 사회가 중국을 더 잘 이해하는 방법을 알려주기 위해 만들어진 6부작 시리즈 영상이다.

더 자세한 내용은 http://ddzg.ciids.cn/trends/ 또는 https://youtu.be/j8NkP3BXZdI?si=9rdX-MnHQ2J0JIO1에서 확인할 수 있다.