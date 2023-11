Globe Group, 핀테크 자회사 성공신화 재연 나서

-- 디지털 기술로 필리핀 최대 문제 해결

마닐라, 필리핀 2023년 11월 30일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 필리핀 선두 디지털 솔루션 플랫폼 기업 Globe Group이 핀테크 자회사 GCash가 이룬 성공 신화를 재연하기 위해 발 벗고 나섰다. GCash는 현재 필리핀 1위 금융 슈퍼 앱이자 필리핀에서 유일한 더블 유니콘(기업가치 20억 달러 이상 스타트업) 기업이다.



Ernest Cu, Globe Group President and CEO, speaks about raising unicorns in a panel discussion at the Singapore Fintech Festival, November 15, 2023. Beside him is Martha Sazon, President and CEO of Globe affiliate GCash, the country’s No. 1 Finance App and only double unicorn. (Photo via SFF)