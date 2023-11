ATLAS RENEWABLE ENERGY, 신재생 에너지 관련 사상 최대 대출 받아

-- BNDES로부터 사상 최대 금액의 달러 대출 받아 남미 최대 태양광 PPA 추진

Atlas Renewable Energy는 BNDES로부터 신재생 에너지 관련 대출 사상 최대 금액인 미화 4억 4780만 달러를 대출 받아 Vista Alegre Solar Plant를 건설한다.

상파울루,, 2023년 11월 29일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 국제적인 전력 생산업체이자 남미에서 가장 규모가 크고 빠르게 성장하고 있는 독립 전력 생산업체(IPP) 중 하나인 Atlas Renewable Energy는 Vista Alegre Solar Plant를 건설하기 위해 브라질 개발은행(Brazilian development bank, BNDES)으로부터 미화 4억 4780만 달러(21억 8000만 브라질 헤알 상당)를 대출 받았다. 이는 해당 은행이 처음 운영을 시작한 이래 가장 높은 신재생 에너지 프로젝트 달러 대출액이다. 신규 발전소의 설치 용량은 902 MWp 또는 768 MWac으로, 연간 평균 200 MW 또는 2TWh 전력을 생산하여 20년의 운영기간 동안 240만 톤의 이산화탄소 발생을 줄일 예정이며, 이는 300만 명이 넘는 사람들에게 공급할 수 충분한 전력을 생산하는 것에 상응한다. https://www.atlasrenewableenergy.com/en/atlas-renewable-energy-secures-bndes-first-us-dollar-loan-for-a-renewable-energy-project-in-brazil-2/



Atlas Renewable Energy Solar Plant

Vista Alegre는 브라질에서 단일 단계로 건설되는 가장 큰 규모의 태양광 프로젝트로, 전력거래계약(Power Purchase Agreement, PPA)를 통해 알브라스에 21년 동안 전력을 제공한다. 이번 자금 조달은 BNDES와 Atlas의 두 번째 협업이며, 양사는 앞서 알루미늄 생산 과정에서 사용할 청정 에너지 공급을 목적으로 하는 알브라스의 또 다른 합작사업인 Boa Sorte Solar Power Plant (438 MWp)[https://www.atlasrenewableenergy.com/en/atlas-renewable-energy-secures-bndes-first-us-dollar-loan-for-a-renewable-energy-project-in-brazil-2/ ]를 위해 자금 조달을 성공적으로 해낸 바 있다. Atlas는 Vista Alegre 덕분에 브라질에서 대규모 에너지 소비자를 위한 미 달러 PPA의 선두주자 자리를 지킬 수 있게 되었다. 해당 프로젝트는 2023년에 공사에 돌입했으며 2025년부터 알브라스에 청정 에너지를 공급할 예정이다.

Atlas Renewable Energy의 최고경영자인 Carlos Barrera는 "당사는 브라질과 라틴 아메리카에서 현지 금융 파트너의 도움으로 에너지 전환을 진전시킬 수 있는 중요한 진전을 상징하는 이 프로젝트에 대해 매우 자랑스럽게 생각한다. 당사는 신재생 에너지 프로젝트에 있어 은행 개점 이래 사상 최대 금액을 대출해준 BNDES의 지원과 신뢰에 감사를 표하고 싶다. 또한 당사는 Vista Alegre가 업계의 ESG 모범 사례들을 종합하여 지역 사회를 옹호하고 지원하며 자립시킬 수 있는 사회 프로그램을 만들어낼 것이라는 점에 대해서도 자랑스럽게 생각한다"고 말했다.

건설 단계에서 2500개 이상의 일자리를 창출시킬 이 태양광 프로젝트는 건설 및 운영 단계에서 주변 지역 사회에 장기적인 혜택을 제공하기 위해 확실한 프로젝트 수행을 통해 최고의 ESG 사례 적용을 지속적으로 추진할 예정이다. Atlas는 자사의 대표적인 사회 프로그램인 '우리는 모두 같은 에너지의 일부입니다(We are all part of the same energy.)'를 통해 현지 여성들에게 기술을 가르쳐 신재생 에너지 프로젝트 건설 과정에 여성들의 참여를 최소 15%까지 높이는 등 다양성과 포용성을 촉진할 것이다. 또한 Atlas는 상을 수상한 자사의 Ed-Mundo 프로그램[https://www.ijglobal.com/articles/176076/ijglobal-esg-social-award-atlas-renewable ]을 시행하여 소외된 지역 사회의 어린 학생들에게 프로그래밍, IT, 로봇공학, 기업가 정신 등을 가르칠 예정이다. 이 프로그램은 지역 사회에서 근로 기회와 기타 수입원을 창출시켜 학생들이 사회 변혁을 주도할 수 있도록 해준다.

Atlas Renewable Energy 소개

Atlas Renewable Energy는 4GW 이상의 계약된 프로젝트를 보유한 국제적인 재생 에너지 발전 회사로, 이 중 2.2GW가 가동 중이다. Atlas는 2017년 초부터 신재생 에너지 프로젝트의 개발, 자금 조달, 건설 및 운영을 전문으로 하고 있다. 당사는 이베리아-아메리카 지역의 신재생 에너지 업계에서 가장 오랜 기간 운영한 회사이며, 세계 전력 시장과 신재생 에너지에 관한 전문 지식을 보유한 경험 많은 직원들을 보유하고 있다.

당사의 전략은 대기업이 청정 에너지로 100% 전환할 수 있도록 돕는 데 초점이 맞춰져 있다. Atlas Renewable Energy는 대규모 프로젝트를 개발, 건설, 운영하는 데 있어 높은 기준을 가지고 있을 뿐만 아니라 ESG 및 지속 가능한 개발 분야에서도 심도 깊고 오랜 역사를 보유하고 있는 것으로 널리 인정받고 있다.

더 자세한 내용은 https://www.atlasrenewableenergy.com에서 확인할 수 있다.

사진- https://mma.prnasia.com/media2/2288424/Atlas_Renewable_Energy_Solar_Plant.jpg?p=medium600