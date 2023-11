Sheikha Moza 모후, 제11회 WISE Summit에서 개회사 맡아

-- 2023 WISE 교육상으로는 Educate Girls에 헌신한 Safeena Husain이 수상자로 선정돼

도하, 카타르, 2023년 11월 29일 /PRNewswire/ -- '창의적 유창성: 인공지능 시대의 인류 번영(Creative Fluency: Human Flourishing in the Age of AI)'의 주제로 11월 28일부터 29일까지 도하에서 열린 제11회 세계 교육 혁신 서밋(WISE Summit)의 개막식에서 모후이자 카타르 재단의 Sheikha Moza bint Nasser 이사장이 연설을 맡았다.

Sheikha Moza 모후는 'WISE가 세계에서 일어나는 변화와 몇몇 국가의 교육에서 직면하는 장애물에 발맞춘 새로운 아이디어를 위한 플랫폼이라는 것을 명확히 하고 싶다. 다루기 어려운 문제에 대한 해결책을 찾기 위해서는 혁신 말고는 다른 방법이 없다'라고 말했다.

개막 총회에서 Sheikha Hind bint Hamad AI Thani 카타르 재단 부의장 겸 최고경영자(CEO)가 권위 있는 WISE 교육상을 수상했다. 이 상은 교육에 탁월한 공헌을 한 개인에게 수여하는 최초의 글로벌 상이다. 그는 인도에서 가장 접근하기 어려운 마을의 소녀 교육을 위해 지역사회에 힘을 실어주는 데 중점을 둔 비영리 단체를 설립하는 데 16년간 헌신한 공로를 인정받았다.

Educate Girls는 수년간 인도에서 140백만 명의 소녀의 입학을 도왔고 190백만 명의 아이들이 교육받을 수 있도록 지원했다. 인공 지능을 사용한 정밀 표적화 방법을 활용하여 Educate Girls는 45년이 걸릴 것으로 예상되었던 학교 밖 여학생 수 목표를 5년 만에 달성할 수 있었다. 이 단체는 인도에서 가장 소외된 지역사회에서 21,000명 이상의 옹호자로 구성된 네트워크를 통해 불평등과 배척의 세대 간 순환을 끊기 위해 노력해 왔다.

Husain은 수상 소감에서 '이번 수상은 정부와 지역 사회, 헌신적인 젠더 옹호자, 후원자 등 여아 교육을 위해 노력하는 모두의 승리이다. 이는 모든 마을의 모든 여아가 학교를 다니고 교육을 받을 수 있도록 하는 세계적인 도전 과제를 적극적으로 다루고 있는 여러 가지 이니셔티브의 증거다'라고 말했다.

그는 또한 '여아 교육은 세계에서 가장 복잡한 문제를 해결할 수 있는 완벽한 해결책에 가장 가까운 것이다. 교육받을 권리는 여아의 고유한 권리이며 항상 중심에 서야 하는 권리임을 인식해야 한다'라고 덧붙였다.

문의: media@wise.org.qa

로고: https://mma.prnasia.com/media2/2287476/WISE_Logo.jpg?p=medium600