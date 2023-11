12월 7~10일 UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2023 개최

-- 엄선된 700개 인도네시아 중소기업의 글로벌 성공 지원 모색

자카르타, 인도네시아 2023년 11월 29일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- PT Bank Rakyat Indonesia(이하 BRI) Persero Tbk.(IDX: BBRI)가 12월 7일부터 10일까지 인도네시아 자카르타 컨벤션 센터(Jakarta Convention Center)에서 700개 중소기업을 소개하는 UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2023으로 돌아온다. Sunarso BRI 사장은 "UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR UMKM 2023은 700개 중소기업이 글로벌 무대에서 자사 제품을 선보일 수 있는 역동적인 플랫폼 역할을 하며 인도네시아 기업가들의 회복력을 기념하는 행사"라며 "참가 중소기업의 75%가 신규 참가업체"라고 설명했다. .



Jakarta (23/11) - A Global Buyer's Hub to Discover the Best Internationally-Standardized MSME Products from Indonesia at UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2023.