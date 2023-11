MEIJIAN, '타르트' 향미 역대 가장 강한 신상품 출시

충칭, 중국 2023년 11월 28일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 11월 29일 중국 매실 리큐어 대표 브랜드 MEIJIAN이 타르트(tart) 향미가 역대 가장 강한 신상품의 출시 행사를 진행한다.

MEIJIAN 고유의 향미는 은은한 향의 고량주를 만드는 유서 깊은 양조 기술과 중국 토종 매실이 결합해 탄생한다.



Green Plum Liqueur with meals

MEIJIAN은 '하늘의 시간, 땅의 기운, 물질의 아름다움, 장인의 기술(time from the heaven, energy from the earth, beauty from the materials, and skill from the worker)'이라는 장인 철학을 바탕으로 동양과 전통문화의 정수가 자연스럽게 녹아있고 매실향이 진하게 배어 있는 감동적인 중국 전통주를 양조한다.

2019년 상장 이후 MEIJIAN은 20개 국가 및 지역에서 엄청난 인기를 끌었다. 2023년 4월 MEIJIAN은 중국 주류 브랜드로서는 유일하게 유엔(UN) 중국어의 날에 초청을 받았다. 2022년 6월에는 루브르 박물관에 전시되었고 12월에는 Paris Téléthon 자선 만찬주로 선정되어 프랑스 요리와 함께 제공되면서 세계 3대 테이블 와인으로서의 잠재력을 인정한 100여명의 르꼬르동블루(Le Cordon Bleu) 마스터 셰프로부터 찬사를 받기도 했다.

완벽한 테이블 와인으로 유명한 MEIJIAN은 얼마전 프랑스셰프협회(French Chefs Association)가 주최한 Diner de Chasse에서 만찬주로 제공되어 많은 주목을 받기도 했다. MEIJIAN을 맛본 사람들은 동양의 고유한 정취가 구현된 리큐어에 감탄을 연발했다. MEIJIAN은 모두가 마음속에 품고 있는 중국 고유의 이미지를 정교하고 우아하게 구현한 상품으로 매혹적인 중국 전통 문화의 매력에 흠뻑 빠질 수 있는 술이다.

무엇보다 MEIJIAN은 매우 다재다능하고 포용적인 향미 프로필과 함께 달콤하고 시큼한 맛이 조화를 이루고 있어 전 세계 다양한 요리와도 잘 어울린다. 가장 까다로운 프랑스 요리 셰프들도 MEIJIAN과 프랑스 요리의 조합이 풍부한 맛의 레이어와 다양한 매력을 제공할 수 있다고 인정했다. MEIJIAN은 식전주와 식후 소화를 돕는 리큐어로 마실 수 있고 메인코스와 디저트를 위한 테이블 와인으로도 마실 수 있다.