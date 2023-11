센트오브사운드 박소현 대표, ‘2023 강원창업주간’ 강원특별자치도 도지사상 수상

- 향장산업 발전 위한 후학양성 및 K-향기콘텐츠의 매력을 전국으로 확산한 공로 인정받아

사진: 한라대 제공

센트오브사운드 박소현 대표가 11월 6일 강릉에서 개최된 ‘2023 강원창업주간’ 개막식에서 강원특별자치도 도지사상을 수상했다.

올해 강원창업 주간은 21년 Meet the Future, 22년 Meet the Future, 23년 Forward the Future의 비전과 슬로건 연속성 강화로 지역 제조 창업‧벤처기업 제품전시회와 강원형 펀드 투자파트너스데이, 투자피칭데이, 메이커스페이스의 테크쇼 등이 함께 진행되었다.

중소벤처기업부 강원중소벤처기업청과 강원특별자치도가 주최하고 강원지역BI협의회가 주관하는 ‘2023 강원창업주간’은 강원창조경제혁신센터, 강원대 창업 중심대학 사업단, 강원테크노파크, 메이커스페이스 사업단이 참가하였고 혁신 기술과 사업성이 우수한 기업 중 지역창업벤처 유공자를 선정해 시상하고 있다.

여기서 센트오브사운드 박소현 대표는 향장산업 발전을 위한 후학양성과 K-향기 콘텐츠의 매력을 전국으로 확산한 공로 인정받아 도지사상을 수상하게 됐다. 센트오브사운드는 스마트 AI 기술 기반 향기 서비스를 제공하는 센테크 기업으로 부대행사인 ‘IR 투자 피칭 데이’에서 1위를 수상했다.

센트오브사운드 박소현 대표는 소감을 통해 “강원의 향장산업 발전을 위해 의미 있는 행사를 기획한 강원특별자치도에 감사를 드리며 이렇게 상까지 받게 되어 더 큰 책임감을 느낀다”며 “이후 강원의 청년 스타트업으로써 K-향장산업이 더 발전하도록 노력하겠다”고 밝혔다.

한편, 시상식에는 강원특별자치도 출범, 도 제2청사 개청 등 변화의 시기에 맞춰 강원중소벤처기업청, 강원특별자치도, 강원도 BI 협의회, 강원창조경제혁신센터, 강원대 창업 중심대학 사업단, 강원테크노파크, 메이커스페이스사업단 등 지역창업 지원기관과 공동으로 진행하고 지역문화 크리에이터, 로컬크리에이터 등도 함께 했다.

leejh@heraldcorp.com