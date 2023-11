롯데백화점 캐럴이 특별한 이유…‘키즈 오케스트라’ 꿈을 담다

1일부터 25일까지 하루 3번…수익 기부로 의미 더해

키즈 오케스트라 단원들이 연주하고 있다. [롯데백화점 제공]

[헤럴드경제=김희량 기자] 롯데백화점이 올해 결성한 키즈 오케스트라의 캐럴 음원을 12월 매장에서 송출한다고 28일 밝혔다.

롯데백화점은 올해 5월 결성한 77명의 키즈 오케스트라 1기의 캐럴 음원을 오는 12월 1일부터 25일까지 롯데백화점과 롯데아울렛 전점에서 매일 오후 2시, 4시, 7시에 송출한다. 세 곡 모두 가사가 없는 클래식 캐럴이다.

매장 외에도 국내외 음악 스트리밍 사이트에서도 언제든 감상할 수 있다. 음원 관련 수익금 전액은 ‘희망친구 기아대책’에 기부한다.

총 3곡(Joy to the World, Sleigh Ride, We Wish You a Merry Christmas)은 부산시향 부지휘자를 역임한 이민형 지휘자가 전체 교육과 지휘를 맡았다. 특히 ‘We Wish You a Merry Christmas’은 이민형 지휘자의 권유로 중학교 1학년인 윤세린 단원이 오케스트라 전체를 이끌었다.

롯데백화점은 지난 5월부터 키즈 오케스트라를 결성해 다양한 활동을 펼치고 있다. 3월부터 시작한 단원 모집에는 초등학교 2학년부터 중학교 2학년까지 1000여 명이 지원했다. 롯데백화점은 단순 후원을 넘어 단원들이 세계 무대에 대한 꿈을 키우는 것을 목표로 음악 교육을 무상으로 제공하고 있다.

지난 8월 롯데콘서트홀에서 열린 ‘리조이스 콘서트’를 앞두고 세계적인 클라리네스트 ‘안드레아스 오텐잠머’와 바이올리니스트 ‘레이 첸’이 일일 마스터 교육도 진행했다. 당시 매진된 1900석의 콘서트 티켓 판매금 전액은 ‘희망친구 기아대책’에 기부했다.

이번 크리스마스 캐럴 음원 발매를 끝으로 롯데백화점 키즈 오케스트라 1기의 공식 대외 활동은 종료된다. 롯데백화점은 내년에 2기를 모집할 예정이다.

김지현 롯데백화점 마케팅&커뮤니케이션부문장은 “캐럴 녹음을 위해 매주 진행한 연습에도 평균 출석률이 90%가 넘을 정도로 단원들이 모두 열정적이었다”며 “키즈 오케스트라에서의 경험이 앞으로 더 큰 무대로 나아가는 데 도움이 되길 바란다”라고 말했다.

