제1회 China International Supply Chain Expo 개최

-- 전 세계 515개 기업 및 기관 참가 예정

베이징 2023년 11월 27일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- People's Daily Online 보도:

11월 28일부터 12월 2일까지 베이징 China International Exhibition Center(Shunyi Venue)에서 제1회 China International Supply Chain Expo (CISCE)가 개최된다. 중국 및 해외 기업과 기관 515곳이 참가하는 이번 박람회에서는 전 세계 주요 공급망 내 새로운 기술, 제품 및 서비스가 소개될 예정이다.

총 10만 제곱미터 규모의 박람회장에서 열리는 제1회 CISCE에는 스마트 차량, 녹색 농업, 청정에너지, 디지털 기술, 보건 등 다섯 개 공급망을 다루며 공급망 서비스 전시 공간도 마련되어 있다.

이번 행사는 국내외 참가업체 간 소통과 합의, 상호 호혜적 협력을 증진할 전문적이고 권위적인 국제 무대가 될 전망이다.

55개 국가 및 지역에서 참가한 해외 전시업체가 전체 참가업체의 26%를 차지하며, 참가 명단에는 Fortune이 선정한 500대 기업과 전 세계 공급망 대표업체들도 포함되어 있다. 이번 CISCE는 중국 국제무역 촉진위원회(China Council for the Promotion of International Trade, CCPIT)가 주최하고 CCPIT에서 직접 관리하는 China International Exhibition Center Group Limited(CIEC Group)가 주관을 맡았다.

일부 참가업체는 이미 제2회 CISCE에 참가 의사를 밝히기도 했다.

출처: People's Daily Online