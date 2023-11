청두, 하이테크 엑스포에서 기술 역량 선보여

청두, 중국 2023년 11월 27일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 지난 수요일 쓰촨성 몐양시에서 제11회 China (Mianyang) Science and Technology City International High-Tech Expo의 막이 올랐다. 이번 엑스포를 통해 중국 남서부 지역의 중심 도시 청두는 과학기술 분야에서 혁신 역량을 입증했다.



