‘일 디보’ 내한공연, 감미롭고 매혹적인 목소리가 주는 여운

[헤럴드경제 = 서병기 선임기자]최정상의 팝페라 그룹 ‘일 디보(Il Divo)’가 감미롭고 매혹적인 보이스로 내한공연을 성료했다. 4성부의 어우러짐은 대단했다. 왜 ‘팬텀싱어’가 목표로 삼는 하나의 모델인지를 알 수 있게 해주었다.

일디보는 지난 11월 21일과 22일, 양일간 서울 광진구 유니버설아트센터에서 7년만의 내한공연(‘IL DIVO A NEW DAY TOUR’)을 열어 한국관객을 열광케 했다.

일디보는 ‘아메리카 갓 탤런트’의 독설가로 유명한 사이먼 코웰(Simon Cowell)의 월드 와이드 오디션을 통해 결성돼 2004년 데뷔한 크로스오버 1세대 그룹이다. 원래 데이비드 밀러(David Miller, 미국), 세바스티앙 이장바르(Sébastien Izambard, 프랑스), 우르스 뷜러(Urs Bühler, 스위스) 등 3명의 테너와 바리톤 카를로스 마린(Carlos Marin, 스페인)으로 구성돼, 다양한 공연을 이어왔다.

이들은 감미로운 목소리와 영어, 스페인어, 이탈리아어 등 다양한 언어로 빚어내는 하모니로 많은 사랑을 받아왔다. 전 세계적으로 3000만장이 넘는 앨범 판매고를 기록하면서 상업적으로 가장 성공한 팝페라 그룹으로 손꼽히고 있다.

그러던 중 2021년 멤버 카를로스 마린이 코로나19 합병증으로 안타깝게 세상을 떠나는 비극을 겪었다. 이후 바리톤 스티븐 라브리(Steven LaBrie, 미국)가 스페셜 멤버로 합류했다. 이 날도 수염이 매력적인 스티븐이 중저음 베이스 바리톤으로 안정감과 묵직한 느낌을 주었다.

데이미드 밀러는 이날 “지난해에는 카를로스를 추모하는 콘서트 투어를 열었다. 우리 친구를 잃은 슬픔을 표현하다 보니, 어둡고 무거운 느낌의 공연을 했지만 이번 공연에서는 우울한 코비드에서 빠져나와 밝고 긍정적인 분위기 위주로 노래를 부르겠다”고 말했다.

오프닝 곡으로 'Música'를 불러 분위기를 잡고 관객을 집중시키더니 'Passerà' 'Nella Fantasia' 'Wicked Game '(Melanchonia) 'Unchained Melody'(Senza Catene) 'Everytime I Look at You' 'Bésame Mucho' 'Abrázame' 'Quizás, quizás, quizás' 'Crazy' 'You Raise Me Up' 'Mama'를 이어부르며 다채로운 구성의 매력을 발산했다. 'Unchained Melody'가 시작되자, 관객들이 플래쉬를 켜 무대를 비춰주자, 관객이 조명을 만들어주는 듯한 느낌이 들었다.

무대가 점점 뜨거워질 때 'For Once in My Life'를 너무나 감미롭게 불러 묵직한 활홀경에 빠지게 했으며, 'My Girl'에서는 관객들의 큰 박수로 관객과 무대가 하나가 되는 상황이 이어졌다.

'Ain't No Mountain High Enough'에서는 관객들을 일으켜 세워 떼창을 유도하며 소통을 이어갔고, 'Adagio'로 음직임 없이 비장하고 장렬한 느낌을 주자 박수가 끝없이 이어졌다.

이어 엔딩곡으로 'Somewhere'를 불렀고, 앵콜곡으로 'Unbreak My Heart'(Regresa a Mí)'와 'My Way' 두 곡을 불러 공연을 마감했다. 'My Way'는 멤버들이 태극 마크가 있는 부채를 흔들며 스페인어와 영어로 불렀다.

이날 공연에서 일디보 멤버들은 환호하는 한국 관객들과 수시로 소통했으며, 통역가를 동반하고 무대 밑으로 내려와 관객에게 제법 긴시간동안 질문을 받는 예외적 상황을 연출했다.

한 관객은 “'You Raise Me Up'을 별로 안좋아했는데, 이렇게 좋은 노래인줄 몰랐다”고 일디보를 칭송하는 단계를 넘어, 추앙했다. 일디보 공연을 직관한 기자도 감미롭고 매혹적인 목소리가 주는 여운이 계속 남아있다.

