CTM, Huawei, M.U.S.T, 협력해 지역 간 '5G 스마트 캠퍼스' 구축

선전, 중국 2023년 11월 24일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 중국 마카오특별행정구의 스마트 캠퍼스 개발 수요에 대응하기 위해 CTM이 Huawei, 마카오과학기술대학교(M.U.S.T.)와 협력해 마카오특별행정구에 최초의 스마트 캠퍼스 사설 네트워크를 구축한다. 또한 CTM 5G 네트워크의 높은 보안을 기반으로 하는 중국 본토와 마카오특별행정구 간 최초의 지역 간 솔루션으로 교내 과학 연구를 위한 안전하고 이동성이 뛰어난 네트워크 환경을 제공한다.

Huawei의 선도적인 5G 모바일 VPN 솔루션을 사용하는 5G 스마트 캠퍼스 네트워크는 교사와 학생이 5G 네트워크를 통해 물리적 위치에 상관없이 고속으로 캠퍼스 인트라넷에 안전하게 접속할 수 있도록 지원한다. 이 네트워크는 데이터가 캠퍼스의 사설 네트워크 내 유지되도록 보장해 민감한 데이터의 보호를 강화한다. 또한 학술 연구를 촉진하고 사용자 경험을 향상한다. 더불어 국제 로밍을 지원해 해외에 있는 교사와 학생들도 캠퍼스 인트라넷에 원활하게 접속할 수 있다.

이 솔루션은 또한 Macau Science-1 위성 프로젝트의 과학 연구도 지원한다. 솔루션은 지역 간 5G 사설 네트워크를 구축해 현재 지상국 간 데이터 전송 방식의 한계를 해결한다. 속도, 보안, 대역폭을 강화해 Macau Science-1 위성 프로젝트의 행성 자기장 데이터 수집의 정확성과 효율성을 높여 마카오특별행정구의 M.U.S.T.에 있는 연구팀과 중국 본토 시안과 닝보에 위치한 지상국에 강력한 지원을 제공할 계획이다. 이 혁신적인 5G 애플리케이션은 마카오의 항공우주 연구에 기여할 뿐만 아니라 마카오특별행정구를 도시 간 행사에서 주목받게 할 것으로 기대된다.

이 프로젝트는 중화 인민 공화국 공업정보화부(Ministry of Industry and Information Technology of the People's Republic of China)가 주최한 제6회 'Bloom Cup' 5G 애플리케이션 경진대회에서 1위를 차지했으며, 전 세계 23개 국가 및 지역의 애플리케이션 중 Best International Application Award를 수상했다.

M.U.S.T. 부총장인 Dr. Tong Ka Lok 박사는 "5G 스마트 캠퍼스는 5G 기술과 캠퍼스 인프라를 결합한 혁신 프로젝트이자 마카오특별행정구에서 5G 기술을 홍보하고 채택하기 위한 혁신적인 시연"이라고 강조했다. M.U.S.T.는 정보 인프라에 대한 투자를 지속적으로 늘리고, 최신 데이터 센터를 설립하고, 대형 플랫폼 및 마이크로 서비스의 시스템 아키텍처를 개발하고, 캠퍼스 전체에 Wi-Fi 6 네트워크 커버리지를 달성해 5G 스마트 캠퍼스 건설을 위한 견고한 기반을 마련했다.

CTM의 Ebel Cham 상업 부사장은 5G 서비스 출시 이후 CTM이 '3 네트워크, 4센터, 1 플랫폼' 스마트 시티 종합 인프라로 5G 클라우드 네트워크 통합을 추진해 스마트 애플리케이션 시나리오를 대중화했다고 밝혔다. 이번 협력으로 마카오 특별행정구 전역의 CTM 5G 네트워크를 통해 캠퍼스 인트라넷과 애플리케이션에 연결할 때 안전성과 편의성이 개선된다. 또한 CTM은 중국 본토, 마카오특별행정구, 홍콩특별행정구에서 인트라넷 및 캠퍼스 애플리케이션에 연결할 때 5G 데이터 사용료를 면제할 계획이다.