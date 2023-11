Xinhua Silk Road: 광저우 난사구서 2023 PBCIFC 개최

-- 기후투자, 기후금융 부문서 실질적 성과

베이징 2023년 11월 23일 / PRNewswire=연합뉴스/ -- 최근 개최된 2023 Pearl Bay International Climate Investment and Financing Conference(PBCIFC)가 기후투자와 기후금융 부문에서 실질적 성과를 거두며 막을 내렸다. 행사 개최지인 광저우시 난사구는 11개 기업 및 단체와 협업을 통해 Pearl River Delta (Nansha) Climate Investment and Financing Alliance를 설립하고 2000억 위안 규모의 합동 신용보증기금과 1000억 위안 규모의 기후기금, 500억 위안 규모의 기후투자 및 기후금융 프로젝트를 출범했다.



The photo shows the main venue of the 2023 Pearl Bay International Climate Investment and Financing Conference.

또한 2023 PBCIFC에서는 금융산업 스탠다드 강화와 탄소금융시장 발전 촉진을 위한 가이드라인이 공개되기도 했다.

중국 남부 광둥성 광저우시에 위치한 난사구에서 11월 17~18일 열린 2023 PBCIFC에서는 다양한 부대 행사가 진행되었고 기후투자와 기후금융 이니셔티브에서 커다란 진전을 이뤘다.

광둥성 유일의 정부 주도 신개발 지역으로 웨강아오 대만구(광둥-홍콩-마카오 경제권)에서 최대 복합 협력 시범구인 난사구는 기후투자 및 기후금융 부문에서 세계적인 중심지로 자리매김했다.

중국에서 최초로 열린 2023 PBCIFC는 '더 나은 세상을 위한 기후금융(Climate Finance for a Better World)'이라는 주제로 기후금융에 초점을 맞춰 파리, 싱가포르, 두바이 등 3곳의 해외 지역과 연계하여 진행되었다.

다양한 주제별 포럼에서는 500명 이상의 참가자가 기후투자와 기후금융 분야의 최신 정보를 공유하고 향후 협력 강화 방안을 논의했다.

광저우시에서 유일하게 바다와 인접한 난사구는 21세기 해상 실크로드와 육상 실크로드를 연결하는 지역으로서 글로벌 친환경 및 지속 가능한 개발에 대한 기여를 확대하기 위해 노력하고 있다.

2023 PBCIFC에서는 기후투자 및 기후금융 지원 그린 프로젝트를 위한 특별 전시관을 마련하고 Magic Box 무인 커피 차량, 수소 차량 호출 서비스, Hycan Automobile Technology, Greater Bay Technology, CloudWalk Technology 등 난사구에서 진행 중인 10건 이상의 기후 친화적 프로젝트를 선보였다.

2023 PBCIFC는 광둥성 인민정부(People's Government of Guangdong Province)와 신화통신, 생태환경부(Ministry of Ecology and Environment)가 공동 조직했고, 광저우시 인민정부(Guangzhou Municipal People's Government), 신화통신 광둥 지국, China Economic Information Service가 행사 진행을 담당했다.

난사구 투자 관련 문의: PBCIFC 사무국 Olivia Gui (gwx1212olivia@outlook.com)