Exness, Lisbon Web Summit 2023에서 핀테크 논의 주도

리마솔, 키프로스 , 2023년 11월 23일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 세계 최대 규모의 다중자산 중개업체인 Exness가 지난 11월 13일부터 16일까지 개최된 Lisbon Web Summit 2023에 참여했다. 7만 명이 넘는 참관객이 방문한 이번 웹 서밋은 Microsoft, MIT, Qualcomm, TechCrunch 등 여러 기업에서 주요 연설을 맡으며 세계 최대 규모의 테크 행사로 인정받았다.

Exness personnel outside the Altice Arena at the Lisbon Web Summit