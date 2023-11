JA Solar, 노르웨이와 이탈리아서 n-type 제품 EPD 통과

베이징 2023년 11월 23일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 고품질 태양광 제품 선도업체인 JA Solar가 최근 프랑스 평가기관인 Kapstan을 통해 다수의 자사 제품군에서 환경성적표지(EPD) 평가를 성공적으로 통과하였다. JA Solar는 노르웨이와 이탈리아 EPD 시스템에 제품 등록을 마치고 지속 가능 노력에 대한 검증을 확고히 다졌다. 이번 성과는 JA Solar가 진행하는 친환경 디자인, 탄소 발자국 저감, 그리고 지속 가능 제조 활동이 고객사에 의해 지속적으로 입증되고 있고 회사의 최고급 태양광(PV) 시장에서의 영향과 경쟁력을 증명한다.



JA Solar’s n-type Products Pass EPD Assessment in Norway and Italy

ISO14025 기준의 제3유형 환경 선언으로써, EPD는 전과정평가(LCA)를 기반하여 제품 및 서비스의 원자재 확보부터 생산, 운송, 소비, 그리고 폐기의 전반적인 수명주기에서 재생불가 자원, 생태계, 그리고 인체에 미치는 영향 등의 측면을 평가하여 환경에 미치는 영향을 공개한다. 이러한 측면에서 EPD는 정부의 친환경 확보와 제품의 친환경 설계를 위해 활용할 수 있는 강력한 도구로 인식되고 있다. EPD 평가 결과는 대부분의 유럽 국가에서 보편적으로 인정된다.

이번에는 JA Solar의 p-type 제품군과 n- type DeepBlue 4.0 Pro 제품이 노르웨이와 이탈리아에서 EPD 평가를 통과했는데 이 제품들은 낮은 지구온난화지수(GWP)로 높은 평가를 받았다. 이는 JA Solar의 주류 태양광 제품이 세계 최고급 태양광 시장에서 더욱 인정받고 있음을 의미하며, n- type 태양광 시대에서 JA Solar 제품의 진보성과 친환경성을 나타낸다.

JA Solar는 친환경 생산, 친환경 운영, 그리고 친환경 제품을 위해 지속적으로 노력해 왔고 친환경 및 저탄소 산업 사슬을 구축하기 위해 노력을 아끼지 않는다. 2022년에는 'Green to Green, Green to Grow, Green to Great'라는 지속가능개발에 대한 개념을 추가로 발표한 바 있다.