Viettel과 Qualcomm, 상용 네트워크에서 5G RAN 장비 배포 검증 달성

하노이, 베트남 2023년 11월 23일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- Viettel High Tech [https://viettelhightech.vn/en ]는 업계 최고 Qualcomm(R) [https://www.qualcomm.com/ ]의 5G RAN Platform을 기반으로 하는 첫 5G Open RAN gNodeB의 성공적인 배포 검증 소식을 발표했다. Viettel은 실제 사용자와 데이터 트래픽이 있는 라이브 네트워크에 퀄컴® X100 5G RAN Accelerator Card와 퀄컴® QRU100 5G RAN Platform을 탑재한 5G Open RAN 네트워크 장비를 구축한 세계 최초의 기업이다. Viettel과Qualcomm Technologies는 지난 3월에 있었던 Mobile World Congress 2023에서 처음 설계 쇼케이스를 진행한 이후 불과 8개월 만에 구축에 성공했다.



Viettel announced the successful deployment validation of commercial 5G Open RAN network equipment with Qualcomm’s high performance and energy efficient 5G RAN Platforms