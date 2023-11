스카이100 홍콩 전망대, 축제 시즌 맞아 다양한 행사 열어

-- 도시의 스카이라인을 360도로 조망하며 즐기는 불꽃놀이 축제

홍콩 2023년 11월 23일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 스카이100 홍콩 전망대 (스카이100)는 도시의 360도 파노라마 뷰를 제공하며, 해발 393 미터의 높이로 전망대에서 불꽃놀이를 즐기고 반짝이는 겨울 축제 조명으로 장식된 빅토리아 하버의 야경을 만끽할 수 있는 최고의 장소 중 하나이다. 홍콩에서 가장 높은 건물인 International Commerce Centre의 100층에서 멋진 스카이라인을 보며 홍콩 여행을 시작하고, 연말 축제 기간 동안 스카이100에서 다양한 신나는 활동을 즐겨보길 바란다.

즐거운 크리스마스 시즌이 코 앞으로 다가왔다. 겨울 축제 시즌을 멋지게 맞이하기 위해 스카이100은 2023년 12월 5일부터 2024년 1월 2일까지 '하늘 위에서 MoMo와 함께 즐기는 크리스마스의 기쁨(Christmas Joy with MoMo in the sky)' 및 새해 프로모션을 선보인다. 전망대는 화려한 크리스마스 장식으로 밝게 빛날 예정이며, 마스코트인 MoMo는 축제 분위기가 가득한 예쁜 나무집에서 손님들을 맞이할 예정이다. 방문객들은 사랑스러운 엘프 MoMo 가족과의 만남뿐만 아니라 D.I.Y 워크숍, 마술 공연, 산타클로스이 깜짝 선물 등 다양하고 흥미로운 축제 프로그램을 통해 연말연시 분위기를 만끽할 수 있을 것이다.

방문객들이 즐거운 연휴 분위기를 제대로 즐길 수 있도록, 홍콩 Ritz-Carlton이 운영하는 Café 100은 크리스마스를 맞아 맛있는 애프터눈 티 세트와 호화로운 저녁 메뉴 등을 기획하여 방문객들이 하늘 위에서 즐거운 식사 경험을 할 수 있도록 준비한다. 또한 4인조 밴드 공연이 있을 아주 멋진 새해 전야 카운트다운 파티가 2023년 12월 31일에 열릴 예정이다. 하늘이 불꽃놀이로 밝게 빛나고 모든 사람들이 새해를 맞이하여 축배를 드는 스카이100에서의 밤은 잊지 못할 추억을 선사할 것이다.

겨울 연휴 온라인 사전 예약 시 25% 단독 할인 제공!

스카이100 일반 입장권은 현재 전망대 공식 웹사이트에서 해외 방문객을 대상으로 25% 할인된 가격으로 판매되고 있다. 이번 기간 한정 할인 판매는 2024년 3월 31일까지 진행되며, 축제 기간 및 공휴일에도 적용 가능하다. 하늘 위 여정을 시작하는 방법을 확인해보길 바란다.

스카이100 홍콩 전망대

영업시간: 매일 10:00~20:30 (마지막 입장 20:00)

주소: 100th Floor, International Commerce Center, Kowloon MTR Station, Hong Kong

입장권 예매: https://sky100.com.hk/en/offers/