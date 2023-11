Xinhua Silk Road: G60 S&T Innovation Valley의 혁신

-- 중국 장강 삼각주의 G60 과학기술혁신회랑에서 기술 및 산업 혁신 강화

베이징 2023년 11월 23일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 최근 상하이에서 개최된 제6회 China International Import Expo (CIIE)에서 2023 Key Factors Bridging Conference on High-Quality Development of the G60 Science and Technology Innovation Valley of Yangtze River Delta가 열렸다.



Photo shows the G60 Science and Technology Innovation Valley in China's Yangtze River Delta. (Source: Chen Haiwen)

G60 과학기술혁신회랑은 기술 및 산업 혁신에 앞장서 지역의 우수한 발전을 촉진시키며 시장 참여자들이 함께 성공을 거둘 수 있도록 돕고 있다.

장강 삼각주 내 여러 도시를 연결하는 G60 고속도로의 이름을 딴 과학기술혁신회랑은 총면적이 7만 6200 제곱미터로 상하이의 쑹장구, 장쑤성의 쑤저우시, 저장성의 항저우, 후저우, 자싱, 진화, 안후이성의 허페이, 우후, 쉬안청 등 아홉 개 도시와 구를 아우른다.

해당 도시들은 지난 5년간 고도의 개방을 통해 고품질 개발을 꾸준히 추진했다.

외자 기업의 신규 등록 자본과 외자 이용률이 각각 25퍼센트, 54.5퍼센트 상승했으며 주요 수출입 규모는 3조 8000억 달러에 달했다.

올해 1~3분기에 해당 도시 관련 프로젝트의 총투자 금액은 1조 2900억 위안이었다. 올해 쑹장의 외자 계약은 전년 동기 대비 62.4퍼센트 상승해 사상 최고치를 기록했다.

또한 G60 과학기술혁신회랑은 부상하는 전략적 산업을 육성하기 위해 과학 기술 혁신 가능성과 산업 개발에 목표를 두고 있다.

쑹장구의 전략적 신사업 산출 가치는 지정 규모가 넘는 산업 기업 산출 가치의 60퍼센트 이상을 차지하고 있다. 연구 개발 투자는 6.79퍼센트 확대됐다.

또한 세계적인 일류 과학 혁신 생태계를 조성하기 위해 통합 및 고품질에 주안점을 두고 과학 기술 혁신 업체의 활발한 성장을 위한 장을 마련하고 있다.