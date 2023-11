Recombumin(R) 쓴 Valneva 치쿤구니야 백신 세계 최초 FDA 승인 획득

-- 생명과학 그룹 Sartorius 계열사인 Albumedix Ltd(이하 'Albumedix')은 Recombumin(R)이 FDA가 최초 승인한 Valnev의 치쿤구니야 백신 제조에 핵심적인 역할을 한다고 발표했다.

- Valneva의 동결건조한 치쿤구니야 백신 IIXCHIQ(R)는 세계 최초로 모기 매개 바이러스성 질환에 대한 FDA 승인을 받음으로써 미충족 의료 수요를 해결했다.

- 화학적으로 정의된 인간과 동물 유래 성분이 없는 재조합 휴먼 알부민인 Recombumin(R)은 Valneva의 치쿤구니야 백신 제조와 제형화에 중요한 역할을 한다.

- Recombumin(R)은 백신의 안정성을 지원하고, 최종 제형의 부형제로 사용되어 보관 및 물류상의 이점을 부여하며 백신의 전 세계 유통을 지원한다.

노팅엄, 영국 , 2023년 11월 23일 /PRNewswire/ -- 미국 FDA는 11월 10일 프랑스의 감염성 질환 예방백신 개발‧발매 전문기업 Valneva가 만든 치쿤구니야 바이러스(chikungunya virus) 백신인 IIXCHIQ(R)를 승인했다고 발표했다. 무엇보다 이 백신은 모기 매개 질병에 대한 백신으로는 처음으로 FDA의 시판 허가를 받았다.

