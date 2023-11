Menarini Group, 두 가지 새로운 요법 관련 데이터 발표

주 저자 초록 제목 및 ID 발표 상세 내용

Bardia, A ER+/HER2- ESR1 돌연변이 진행성 또는 전이성 유방암(mBC)에서 엘라세스트란트와 표준치료 비교: 제3상 EMERALD 임상시험의 주요 생체표지자 및 임상 하위군 분석(Elacestrant vs standard-of-care in ER+/HER2- advanced or metastatic breast cancer (mBC) with ESR1 mutation: key biomarkers and clinical subgroup analyses from the phase 3 EMERALD trial) 1576519/PS17-02 2023년 12월 8일 7-8am CT 포스터 스포트라이트 논의 Hemisfair Ballroom 1-2

Rugo, H ELEVATE: 에스트로겐 수용체 양성(ER+), HER2 음성(HER2-) 국소 진행성 또는 전이성 유방암(mBC) 환자에서 여러 엘라세스트란트 병용요법을 평가하는 제1b/2상, 공개, 우산 시험(A phase 1b/2, open-label, umbrella study evaluating elacestrant in various combinations in patients (pts) with estrogen receptor-positive (ER+), HER2-negative (HER2-) locally advanced or metastatic breast cancer (mBC)) 1576517/PO2-05-04 2023년 12월 6일 5-7pm CT Poster Hall 2-3

Ibrahim, N ELECTRA: 에스트로겐 수용체 양성(ER+), HER2 음성(HER2-) 유방암(BC)의 뇌전이(mets) 환자에서 아베마시클립과 병용한 엘라세스트란트의 공개, 다기관, 제1b/2상 시험(An open-label, multicenter, phase 1b/2 study of elacestrant in combination with abemaciclib in patients with brain metastasis (mets) from estrogen receptor-positive (ER+), HER2-negative (HER2-) breast cancer (BC)) 1576518/PO2-05-05 2023년 12월 6일 5-7pm CT Poster Hall 2-3

Patnaik, A SUMIT-ELA: CDK4/6i 이후 진행성 호르몬 수용체 양성(HR+) 유방암에서 사이클린 의존성 키나아제 7 억제제(CDK7i)인 사무라시클립과 선택적 에스트로겐 수용체 분해제(SERD)인 엘라세스트란트의 병용에 대한 제1b/2상 시험(Phase 1b/2 combination of cyclin-dependent kinase 7 inhibitor (CDK7i) samuraciclib and selective estrogen receptor degrader (SERD) elacestrant in advanced hormone receptor positive (HR+) breast cancer after CDK4/6i)* NA/PO3-04-13 2023년 12월 7일 12-2pm CT Poster Hall 2-3