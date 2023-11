사우디아라비아, Riyadh International Philosophy Conference개최

-- 문화의 교차로 탐구: 사우디아라비아 리야드서 초문화적 가치에 대한 국제 철학 콘퍼런스 개최 예정

-- 전 세계 사상가들이 현대 사회의 윤리와 소통에 대해 혁신적인 논의를 할 수 있는 소통의 장

리야드, 사우디아라비아 , 2023년 11월 22일 /PRNewswire/ -- 다양한 산업과 분야에서 중요한 역할을 담당하고 있는 사우디아라비아는 야심 찬 Saudi Vision 2030 목표를 달성하기 위해 꾸준히 노력하고 있다. 올해는 12월 7일부터 9일까지 제3회 Riyadh International Philosophy Conference를 개최하며 철학적 소통 분야에서 중요한 발걸음을 내디딜 예정이다. '소통 시대의 문화 간 가치와 윤리적 문제(Trans-Cultural Values and Ethical Challenges in the Communicative Age)'를 주제로 개막하는 이번 콘퍼런스는 2023년 세계 철학 분야에 중요한 의미를 가진다.



Exploring the Crossroads of Cultures: Saudi Arabia's Riyadh International Philosophy Conference on Trans-cultural Values

리야드의 다양한 문화적 배경과 함께 개최되는 이번 행사는 단순히 지성을 공유하는 자리가 아닌, 세계 간 소통과 이해를 조성하기 위해 사우디아라비아가 펼친 노력의 상징이다. 또한 이번 철학 콘퍼런스를 통해 다양한 분야의 리더가 되고 인류를 진보, 발전, 상호 이해의 미래로 인도하고자 하는 국가의 비전에 발맞추어 전 세계의 문화 및 지적 사고 융합을 위한 성공적인 플랫폼을 만드는 데 있어 사우디아라비아의 역할을 입증하는 자리가 될 것이다.

전 세계 13개 국가에서 저명한 철학자, 역사학자, 과학자, 예술가들 초청된 이번 콘퍼런스는 아이디어와 관점이 어우러지는 장이 될 것으로 기대된다. 또한 문화적 경계가 점차 모호해지는 세상에서 문화횡단성(transculturality)의 복잡성을 탐구하고 윤리적 문제 해결을 위한 방안을 모색할 예정이다.

올해 진행되는 논의의 목적은 문화 간 교류가 어떻게 정체성을 형성하고 미래에 영향을 미치는지 살펴봄으로써 집단적 인류 경험의 핵심을 탐구하는 것이다. Riyadh International Philosophy Conference는 다방면에 걸친 사고를 종합해 다양하고 흥미로운 철학 토론에 기여할 수 있는 포용의 상징이다.

콘퍼런스와 일정에 관한 자세한 사항은 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다. 홈페이지[https://engage.moc.gov.sa/philosophy_conference]

사진 - https://mma.prnasia.com/media2/2282653/LPTC_Exploring_Crossroads.jpg?p=medium600

로고- https://mma.prnasia.com/media2/2282654/LPTC_Logo.jpg?p=medium600

로고- https://mma.prnasia.com/media2/2282655/RIPC_Logo.jpg?p=medium600