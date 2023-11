Net Zero Carbon Intelligent Campus 수상 영예

-- 장쑤성 국가전력망공사 옌청 전력공급업체와 화웨이가 공동 구축한 캠퍼스로 Energy Globe Award 수상

선전, 중국 2023년 11월 22일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 최근 선전에서 Energy Globe Award Ceremony가 개최됐다. 이번 시상식에서는 화웨이와 국가전력망공사(State Grid)가 함께 완공한 중국 장쑤성의 Net Zero Carbon Intelligent Campus가 중국 프로젝트로는 최초로 수상의 영예를 안았다. 장쑤성 국가전력망공사 옌청 전력공급업체(Yancheng Power Supply Company)와 화웨이 전력 디지털화 사업부가 에너지 전환 및 친환경 녹색 개발을 위해 매진한 공로를 인정받은 결과이다. 시상자로 참석한 주광저우 총영사관의 Birgit Murr 상무영사 겸 총괄 대행은 "중국 장쑤성의 Net Zero Carbon Intelligent Campus는 세계 탄소 중립과 지속 가능한 개발의 모범 사례로 전 세계에서 인정받고 있다."고 전했다.



Birgit Murr presenting the award to Wang Sheng, General Manager of State Grid's Jiangsu Yining Energy Industry Group, and Dr. Anthony Hu, Chief Expert of Huawei's Electric Power Digitalization BU

오스트리아의 독립 Global Energy Foundation이 주관하고 유엔산업개발기구(UNIDO), 오스트리아 연방 기후행동부(Austrian Federal Ministry of Climate Action) 등 여러 국제기구가 공동 후원한 이번 시상식에서는 1000여 개 프로젝트로 범위를 좁혀 상을 수여했다. 전 세계를 대표하는 에너지 전문가들이 몇 차례에 걸쳐 고심한 끝에 최고의 후보군을 선정했다.

화웨이의 Anthony Hu가 제안한 프로젝트는 에너지 전환의 T3 전환 모델, 탄소 중립 전환, 디지털 전환 등으로 수상 명단에 올랐다. 해당 프로젝트 참가자들은 스마트 에너지, 스마트 탄소 중립, 스마트 캠퍼스에 중점을 둔 세 가지 시나리오 애플리케이션을 구축했다.

3만 1460평 규모의 이 프로젝트에는 녹색 설계, 경제 효율성, 지능형, 공유, 시범 사례 역할 등의 원칙을 중점적으로 고려한 13만 4000제곱미터 친환경 건축물이 포함된다. 탄소 중립 에너지 공급, 다양한 에너지 조화, 에너지 효율성 최적화, 디지털 강화, 국경을 초월한 혁신 등 다섯 가지 핵심 가치를 표방하는 프로젝트로 재생 에너지, 집중형 및 분산형 에너지 시스템, 수소, 에너지 저장 등을 통합한다.

해당 프로젝트 및 솔루션은 2022년 6월에 열린 World Summit on the Information Society (WSIS) 2022에서도 최우수상을 수상했으며, Top 10 Global Projects of 2022 Paulson Prize for Sustainability에도 선정된 바 있다. 이 프로젝트의 핵심 이론과 건축, 모델은 IEEE International Conference on Energy Internet and Energy System Integration과 International Power and Energy Development Forum 2023에서 최고의 논문상과 최고의 보고서상을 받으며 2개의 상을 거머쥐었다.

Energy Globe Award 관련 세부 정보: https://www.energyglobe.info/

시상 관련 세부 정보:

Yancheng Low-Carbon and Smart-Energy Innovation Park: From Low Carbon to Zero Carbon

화웨이의 전력 산업 솔루션 및 사례 관련 세부 정보는Huawei Electric Power에서 확인할 수 있다.