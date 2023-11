WhiteWater, IAAPA Expo 2023서 글로벌 프로젝트 추진 상황 발표

밴쿠버, BC 2023년 11월 22일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 세계 일류 워터파크 설계·제조업체인 WhiteWater[http://www.whitewaterwest.com/ ]가 미국 플로리다주 올랜도에서 열린 IAAPA Expo 2023에서 신제품과 함께 주목할 만한 프로젝트의 추진 상황을 선보이고, 수직 워터파크의 트렌드에 대해 자세히 설명하는 시간을 가졌다.



새로운 제품, 새로운 감각

WhiteWater는 이번 엑스포에서 이전에는 경험해 보지 못한 무중력 상태의 느낌을 선사하는 새로운 워터 슬라이드 Wall Runner를 최초로 공개했다. 이 혁신적인 놀이기구는 예술적으로 만들어진 활 모양 덕분에 앞으로 나아가는 추진력을 유지하면서 래프트가 옆으로 미끄러지는 드리프트 경험을 선사한다. 또 기존의 워터 슬라이드에서는 맛볼 수 없었던 스릴을 느끼게 해주면서 독특한 모양 때문에 사진 촬영 명소 놀이기구로 인정받으며 새로운 브랜딩과 테마화 기회를 선사해줄 것으로 기대하고 있다.

WhiteWater는 Wall Runner 외에도 연초에 다음과 같은 제품을 출시했다.

Infinity Master Blaster: 연속 회전 경로를 갖춘 WhiteWater의 인기 워터 코스터

Mini Blaster: 스릴 넘치는 원래 놀이기구를 파인트 크기로 재현한 제품

Elevated AquaForms 12 : 200만 달러 미만의 워터파크 놀이기구/어트랙션 부문에서 올해의 '브라스링 어워드 최우수 신제품상(Brass Ring Award for Best New Product)'[https://www.whitewaterwest.com/en/insights-and-events/news/elevated-aquaforms-12-brass-ring-award/ ]을 수상한 제품

WhiteWater 고객들은 FlowRider(R)의 인공 파도, FlowSurf TM의 깊게 흐르는 정지 파도, Endless Surf의 서핑용 라군 등 다양한 파도 제품을 이용할 수 있다. 이 모두가 각기 다른 탑승 경험을 제공하지만, 레저와 엔터테인먼트 장소의 대표적 어트랙션이 될 수 있는 잠재력을 가지고 있다.

수직형 워터파크

올해 트렌드는 수직형 워터파크다. 하늘 높이 솟은 타워는 랜드마크 역할을 하면서 동시에 평방미터당 가장 많은 스릴을 선사한다. 곧 개장을 앞둔 카타르의 인공섬 Meryal에 자리한 Icon Tower는 세계 최고 높이의 워터 슬라이드와 단일 타워에서 출발하는 가장 많은 수의 워터 슬라이드라는 두 가지 기록을 경신하고 있다.

북미에서 가장 높은 워터 슬라이드 타워인 The Rise of Icarus는 2024년 여름 미국 위스콘신주 Mt. Olympus Water & Theme Park에서 개장할 예정이다. 중국 저장성에 위치한 M100 Waterpark가 완공되면 높이 100m에 12개의 슬라이드를 갖춘 세계 최대 높이의 워터 슬라이드 타워가 될 전망이다.

글로벌 프로젝트 업데이트

아시아·태평양

중국에서는 세계 최대 규모의 실내 스키장 SnowStar가 세계 최고 수준의 워터파크를 개장할 예정이다. 공원 디자인뿐 아니라 15개의 워터 어트랙션은 모두 WhiteWater에서 제공한다. 일본에서는 Nagashima Spa Land 가 세계 최대 규모의 깔때기 모양 슬라이드인 Mega Abyss를 선보인다. 최근 확장 오픈한 인도네시아의 워터파크 Waterbom Bali 내 Oasis Gardens은 세계 최대 규모의 AquaForms을 갖춘 새로운 키즈 공간과 16개의 인터랙티브 플랫폼을 선보일 예정이다.

유럽

많은 기대를 모으고 있는 스웨덴 놀이공원 Liseberg에 자리한 Oceana는 세계에서 가장 높은 메가드롭 Master Blaster 등 14개의 워터 어트랙션을 즐길 수 있도록 손님을 맞이할 준비를 마쳤다. 덴마크의 놀이공원 Fårup Sommerland 는 세계 최초의 Boomerango + Tailspin Fusion을 선보이며, 타워에 최대 규모의 확장 투자를 단행했다. 독일 뮌헨에 있는 o2 SURFTOWN MUC 는 최첨단 Endless Surf[http://www.endlesssurf.com/ ] 서핑용 라군으로 유럽의 위치 기반 엔터테인먼트에 일대 혁신을 일으킬 예정이다.

미주

남미 대륙에서 가장 많은 방문객이 찾는 워터파크인 브라질의 Thermas dos Laranjais는 세계 최초로 Family Master Blaster + Orbiter + Anaconda Fusion과 Family Master Blaster + Constrictor + Galaxy Bowl Fusion을 갖춘 에픽 타워를 오픈할 예정이다.

테네시주에 있는 Wilderness at the Smokies에는 세계 최초로 Reverse AquaLucent 효과를 내는 워터 슬라이드가 설치될 예정이다. Six Flags America 의 Hurricane Harbor Maryland에는 중부 대서양에서 가장 높은 워터 코스터가, Lanier Islands 의 Margaritaville에는 조지아 최초의 워터 코스터가 각각 설치된다. 또 텍사스의 Schlitterbahn New Braunfels 에도 세계에서 처음으로 Mini Blaster가 오픈한다.

Six Flags Great Adventure의 Hurricane Harbor New Jersey에 새로 설치된 RainFortress 5는 180개의 기능과 7개의 슬라이드를 갖추고 있다. 미시간주의 Bavarian Inn은 주에서 가장 큰 실내 워터파크를 만들기 위해 8000만 달러를 투자해 어린이 전용 놀이 구역과 슬라이드를 오픈할 예정이다. 공해상에서는 새 크루즈선 Carnival Jubilee가 올해 말 텍사스주 갤버스턴에서 스릴 넘치는 바디 슬라이드와 맞춤형 AquaPlay를 갖춘 채 출항할 예정이다.

캐나다의 유명 놀이공원 Wonderland 는 캐나다 최초의 6인용 Boomerango를 개장해 단골손님들에게 즐거움을 선사할 계획이다.

중동

WhiteWater는 급류타기 산업이 급성장하고 있는 중동 시장도 진출했다. Meryal에는 기존에 설치한 특별한 Icon Tower 외에도 39.5에이커에 걸쳐 파도, 수중 놀이 구조물, 36개의 워터 슬라이드가 설치될 예정이다. 쿠웨이트에서는 고급 클럽인 New Messilah Beach가 새로운 수중 편의시설로 재설계되고 있다. WhiteWater가 이 지역에서 추진하고 있는 더 많은 프로젝트는 향후 몇 달 안에 공개될 예정이다.

Paul Chutter WhiteWater 사장 겸 Endless Surf의 공동 설립자는 "친숙한 단골 고객과 함께 새로운 영역을 개척하는 영향력 있는 신규 프로젝트를 진행하게 되어 기쁘게 생각한다"라며 "어트랙션 업계는 새로운 투자로 다시 활기를 띠고 있으며, 워터파크, 수상 놀이기구, 서핑, 소프트웨어 등 다양한 포트폴리오를 통해 탁월한 고객 경험을 창출하기 위해 협력할 신뢰할 수 있는 파트너를 확보하게 되어 다행이다"라고 말했다.

더 자세한 내용은 WhiteWater 언론 보도 페이지[https://www.whitewaterwest.com/en/iaapa-2023-press-page/ ]에서 확인할 수 있다.