QNAP, 세계 최초 썬더볼트4 NAS 출시

-- 인텔 12세대 코어 i5/i7/i9 프로세서 탑재

타이베이 2023년 11월 22일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- QNAP® Systems, Inc.가 오늘 세계 최초로 썬더볼트4를 탑재한 NAS TVS-h674T[https://www.qnap.com/ko-kr/product/tvs-h674t ]와 TVS-h874T[https://www.qnap.com/ko-kr/product/tvs-h874t ]를 출시했다. Thunderbolt4를 기본 탑재하여 영상/사진 크리에이터와 NLE, VFX, DI 등 영상 전문 제작에 특화됨과 동시에 NAS의 강력한 CPU 성능을 필요로 하는 사용자를 위한 모델로 PC/Mac의 썬더볼트4 포트와 2.5GbE, 10GbE, 25GbE를 통한 빠른 데이터 전송이 강점이다.



QNAP Thunderbolt™ 4 NAS - Unparalleled performance, reliability, and versatility in data management to revolutionize the way creative professionals work with their media projects