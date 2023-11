2D 격투 게임 MELTY BLOOD: TYPE LUMINA 가을 세일 행사 진행

도쿄 2023년 11월 21일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- Project LUMINA (Notes Co., Ltd., Aniplex Inc., Lasengle Co., Ltd.)가 2D 격투 게임 'MELTY BLOOD: TYPE LUMINA'의 가을 세일 행사를 진행한다.



Steam®2D Fighting Game MELTY BLOOD: TYPE LUMINA Autumn Sale is on

*일부 지역에서는 세일 행사 진행하지 않음

공식 웹사이트

https://meltyblood.typelumina.com/en/

이미지

https://drive.google.com/drive/folders/1ObTknwjCN9gXOZkte0JWEn1pUaJDLZWr

- 판매 기간

2023년 11월 21일 10:00 ~ 2023년 11월 28일 10:00

*시간은 북미의 경우 PST 기준이다.

- 판매 할인율

50%

['MELTY BLOOD: TYPE LUMINA' 소개]

- 제품명: MELTY BLOOD: TYPE LUMINA

- 장르: 2D 격투 게임

- 게임 가능 플랫폼: PlayStation(R)4, Nintendo Switch TM, Xbox One, Steam

*플랫폼 간 전투는 지원하지 않음

- 출시일: 2021년 9월 30일 (목) - 현재 플레이 가능

- 지원 언어: 일본어, 영어, 중국어(번체 및 간체), 한국어

- 플레이어 수: 1~2인 (온라인 플레이)

- 가격:

1. 'MELTY BLOOD: TYPE LUMINA' 디지털 디럭스 에디션: 69.99달러 / 69.99유로

* 'MELTY BLOOD' 시리즈의 역사를 돌아볼 수 있는 디지털 북 MELTY BLOOD ARCHIVES와 음악 플레이어 포함

2. 'MELTY BLOOD: TYPE LUMINA' 디지털 스탠다드 에디션: 49.99달러 / 49.99유로

- 저작권: (C)TYPE-MOON / Project LUMINA

- 공식 웹사이트: https://meltyblood.typelumina.com/en/

- 공식 Twitter: https://twitter.com/MB_LUMINA

* 'PlayStation'은 Sony Interactive Entertainment Inc.의 등록 상표이다.

* Nintendo Switch는 Nintendo의 상표이다.

* Microsoft, Xbox Sphere 마크, Xbox One은 Microsoft 그룹사의 상표이다.

(C)2022 Valve Corporation. Steam 및 Steam 로고는 미국 및/또는 기타 국가에서 Valve Corporation의 상표 및 등록상표이다.

Lasengle Inc. 소개

회사명: Lasengle Inc.

주소: 일본 도쿄 메구로구 아오바다이 3-6-28, 153-0042

사장 및 대표이사: Yoshinori Ono

설립일: 2021년 12월

자본금: 10,000,000엔

주주: Aniplex Corporation이 지분 100% 소유