HeiQ, 프로바이오틱스를 결합한 HeiQ Skin Care 기술 공개

취리히, 스위스 , 2023년 11월 21일 /PRNewswire/ -- HeiQ가 견고한 100% 바이오 기반 직물용 코스메틱 피니싱 기술을 시장에 선보인다. HeiQ의 포트폴리오에 새롭게 추가된 해당 기술은 활성 프로바이오틱스 및 특정 프리바이오틱스를 이용해 피부 마이크로바이옴을 강화하여 신체의 가장 넓은 부위를 차지하는 피부의 미관 개선 효과를 제공한다.

직물 분야의 혁신을 선도하는 글로벌 기업 HeiQ가 언더웨어 및 가정용 직물을 위한 HeiQ Skin Care 기술 개발을 발표했다. HeiQ는 섬세하게 설계된 이 혁신적인 100% 바이오 기반 독점 기술을 통해 직물 분야의 혁신적인 발전을 이루었다.

HeiQ Skin Care는 윤기 나는 피부를 위한 마이크로바이옴의 균형을 촉진하도록 설계된 신바이오틱 직물 마감 기술이다. 반복적인 사용과 세탁 후에도 지속되는 기능이 특징이다. 또한 HeiQ Skin Care는 기존 제품과 차별화되는 방식을 사용한다. 바이오 기반 섬유 매트릭스에 서방형 프리바이오틱스와 프로바이오틱스를 통합하여 피부 마이크로바이옴의 다양성을 확보하고 지속적인 미용 효과를 제공한다.

프리바이오틱스와 프로바이오틱스의 조합을 통한 시너지가 특징인 신바이오틱스는 휴식, 업무, 수면 중 진정 및 피부 미용 트리트먼트 효과를 제공한다. 프로바이오틱스는 피부 고유의 균형을 회복 및 개선할 뿐만 아니라 자가 회복 능력을 향상시킨다. 피부 재생, 균형 조정 및 외관 개선에 기여하는 신바이오틱스는 노화 징후를 줄이고 피부의 자연 회복 메커니즘에 적합한 환경을 구축한다.

HeiQ 직물 및 바닥재 사업 부문(Textiles & Flooring Business Unit)의 책임자인 Mike Abbott은 "프로바이오틱스와 프리바이오틱스의 결합을 통한 피부 마이크로바이옴 강화 및 전반적 피부 외관 개선 효과를 활용하는 HeiQ Skin Care는 직물 분야의 중대한 혁신을 달성했다. 이는 수십억 명의 삶을 개선하겠다는 HeiQ의 핵심 목표에 기반한 당사의 약속을 대표한다. 또한 해당 기술은 직물의 기능이 지닌 한계를 넘어서고자 하는 당사의 노력을 보여주는 증거이다. 2023 ISPO Munich에서 선보일 예정이다"라고 말했다.

첫 번째 피부를 보호하는 두 번째 피부

신체에서 가장 넓은 부위를 차지하는 피부에는 피부 마이크로바이옴이라는 다양한 미생물 군집이 존재한다. 이 미생물 군집은 유해 물질에 대한 보호막으로서 최적의 피부 상태를 유지하는 데 중추적인 역할을 한다. 하지만 호르몬, 유전자, 식이, 흡연, 환경 노출 및 과도한 자외선 등 다양한 요인이 균형을 방해하여 발진, 여드름, 건선, 장미증, 피부 자극, 발적, 습진 및 악취와 같은 피부 문제를 유발할 수 있다. 피부 마이크로바이옴의 균형 유지는 건강한 피부를 위한 필수 요소인 것이다.

HeiQ Skin Care는 모든 천연 및 합성 직물 섬유, 피부에 직접 닿는 모든 직물 제품에 적용 가능하다. 다용도로 활용 가능한 이러한 특성은 해당 기술이 업무, 스포츠, 레저 활동용 제품 또는 침대 시트 및 베개와 같은 침구에도 적합하다는 의미다.

HeiQ는 개발 단계에서 집중적인 착용 시험을 실시하였으며 지속적으로 피부에 방출되는 신바이오틱스(프리바이오틱스와 프로바이오틱스)가 균형 잡힌 마이크로바이옴을 위한 환경을 조성한다는 것을 입증했다.

HeiQ는 ISPO Munich 2023에서 직물을 통한 웨어러블 스킨케어의 미래를 소개할 예정이다. HeiQ Skin Care가 어떻게 직물 혁신과 웰빙에 대한 사고방식을 재정의하는지 확인할 수 있다. 11월 28일부터 30일까지 독일 뮌헨 메세에서 진행되며 부스 위치는 C1동 501호이다.

HeiQ 소개

HeiQ는 2005년 취리히 연방 공과대학교(ETH)의 기업분할로 설립되어 런던증권거래소의 주거래시장에 상장(XLON:HEIQ)됐다. 시장에서 효율성과 내구성이 높은 고기능성 기술을 개발하며 직물 및 소재의 혁신을 주도하는 기업이다. HeiQ는 직물 및 소재를 혁신하며 수십억 인구의 삶을 개선하기 위한 노력을 아끼지 않는다. 과학 연구, 전문 소재 제조, 소비재 브랜딩 등 세 가지 영역의 전문성을 조합해 차별화되고 지속 가능한 제품을 만들며 판매 부가가치를 창출하여 최고의 협력업체로 자리매김했다. 지사 14곳과 제조 시설 7곳, 연구개발처 7곳에서 230여 명의 전문가가 일하고 있다. 매년 45000톤의 전문 화학 제품을 취급하며 60개국 1000여 개 산업 고객에 서비스를 제공한다. HeiQ의 소비재 및 의료 장비는 56개국에 판매됐다. 더 자세한 정보는 www.heiq.com[http://www.heiq.com/]에서 확인할 수 있다.

사진 - https://mma.prnasia.com/media2/2280347/HeiQ_1.jpg?p=medium600

사진 - https://mma.prnasia.com/media2/2280348/HeiQ_2.jpg?p=medium600

로고 - https://mma.prnasia.com/media2/2146223/HeiQ_Logo.jpg?p=medium600

HeiQ Skin Care transforms the human’s largest organ into the best-looking one