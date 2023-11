홍콩 Harbour City 쇼핑몰, 크리스마스 축하 점등식 개최

홍콩 2023년 11월 20일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 크리스마스는 홍콩에서 가장 성대한 축제가 진행되는 휴일이다. 홍콩 최대 쇼핑몰인 Harbour City는 '메리 스페이스마스(Merry Spacemas)'라는 테마로 상징적인 야외 크리스마스 장식 전시의 시작을 알리고, 전 세계인들이 홍콩에서 크리스마스의 축제 분위기를 즐길 수 있기를 기원하는 점등식을 개최했다.

2023년 11월 17일부터 2024년 1월 1일까지 웅장한 '곰 로켓 발사대(Bear Rocket Launch Station)'를 타고 온 '곰 행성(Bear Planet)' 친구들이 Harbour City의 Ocean Terminal Forecourt에서 크리스마스 축제를 함께할 예정이다. 강렬한 색상으로 점철된 최첨단 디자인의 발사대는 미래 공상 과학 분위기가 넘쳐나는 환상적인 분위기를 연출한다. 30명이 넘는 귀여운 곰 우주비행사, 크리스마스트리 로봇, 외계인 친구들이 세 개 구역에 배치됐다. 총 10곳의 포토 체크인 스팟은 사랑하는 사람들과 함께 소중한 순간을 사진에 담을 수 있는 잊지 못할 추억을 선사해줄 것이다.

5m 높이의 '메리 스페이스마스' 무지개 네온 아치를 통해 발사대 야외 구역으로 들어가면 특별한 우주여행을 시작할 수 있다. 곰 우주비행사들이 우주선에 탑승해 모험을 시작하는 걸 도와주기 위해 기다리고 있다. '광속 엘리베이터(Lightspeed Elevator)'를 타면 고속 비행의 숨 막히는 느낌을 경험하고, 매혹적인 '무중력 캐빈(Zero Gravity Cavin)'에서는 황홀한 우주여행 모험에 빠져들 수 있다. '곰 행성' 친구들은 '탐험 셔틀(Exploration Shuttle)'을 파티룸으로 바꾸고, 미래형 '행성 간 수송 벨트(Interstellar Transport Belt)'에 올라가 있다. 키가 3m인 곰 우주비행사는 모두를 이끌고 10m 높이의 웅장한 '크리스마스트리 로켓(Christmas Tree Rocket)'에 올라탈 준비를 마쳤다.

항구 옆에 있는 매혹적인 터널은 발사대의 실내 특별훈련 구역이다. 이곳은 우주 공간의 아름다움과 Victoria Harbour의 매혹적인 파노라마를 감상할 특별한 기회를 선사한다 '크리스마스트리 게이트(Christmas Tree Gate)'를 통과하면 '네온 우주 정거장(Neon Space Station)'의 빛나는 분위기에 흠뻑 빠지게 된다. 매혹적인 '무지개 통로(Rainbow Corridor)'를 가로질러 '우주 행성(Cosmic Planets)'의 짜릿함을 경험할 수도 있다. 마지막으로, '곰 행성' 친구들을 이끌고 쇼핑몰로 연결되는 메인 계단의 '은하 입구(Galaxy Entrance)'로 가면 크리스마스 선물 쇼핑을 즐길 수 있다.

크리스마스 점등식 동영상: https://www.instagram.com/p/Cztk-rPyx5P/

보도자료와 사진 다운로드: https://shorturl.at/dnrtH



